Za ovu vrstu virusa trenutačno ne postoje odobreni lijekovi ni cjepiva. Kasno otkrivanje slučajeva zaraze, oružani sukobi i preopterećen zdravstveni sustav doveli su do bržeg širenja bolesti nego u prethodnim epidemijama.

Prema objavljenim podacima, potvrđen je ukupno 12.021 slučaj zaraze, a od posljedica bolesti preminule su 5904 osobe.

Sadašnja epidemija druga je najveća i najsmrtonosnija zabilježena u povijesti, odmah iza epidemije u zapadnoj Africi od 2014. do 2016. godine, tijekom koje je bilo zaraženo više od 28.600 ljudi, a više od 11.000 ih je umrlo.

Epidemija još nije pod kontrolom jer samo 15 posto novih slučajeva zaraze potječe od kontakata koji su već poznati zdravstvenim vlastima, pokazuju podaci koje je Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti predstavio ranije ovog mjeseca. To znači da zdravstvene službe i dalje ne uspijevaju otkriti mnoge lance prijenosa zaraze.

Reutersova analiza satelitskih snimki pokazala je da bi službeni broj umrlih mogao biti znatno podcijenjen u dva područja Konga koja su najteže pogođena epidemijom.