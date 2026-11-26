Provjerama na aerodromima, u morskim lukama i na kopnenim graničnim prijelazima utvrđeno je 395 podudaranja s evidencijama u Interpolovim bazama podataka. Među njima je bilo 89 podudaranja povezanih s osobama za kojima se traga zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom, objavio je Interpol.

Operacija pod nazivom 'Neptune VIII', provedena uz potporu europske agencije za graničnu i obalnu stražu Frontex , bila je usmjerena na otkrivanje osoba osumnjičenih za terorizam i organizirani kriminal.

Uhićenja u Alžiru, Tunisu i Albaniji

U Alžiru je policija uhitila osumnjičenog pripadnika terorističke skupine za kojim je bila raspisana Interpolova crvena tjeralica. Uhićenju je prethodila razmjena informacija između alžirske i talijanske policije, koja je omogućila lociranje osumnjičenika, njegovo stavljanje pod nadzor i privođenje.

U Tunisu je uhićena osoba osumnjičena za pružanje logističke potpore povezane s terorizmom, nakon što je identificirana na popisu putnika broda koji je dolazio iz Italije. Osim što se za osumnjičenikom tragalo putem Interpolova međunarodnog policijskog upozorenja, bio je povezan i s narančastom obavijesti kojom se upozoravalo na neposrednu terorističku prijetnju.

Na međunarodnom aerodromu Rinas u Tirani albanska je policija uhitila ženu za kojom je Turska raspisala međunarodnu tjeralicu nakon što je osuđena zbog članstva u terorističkoj organizaciji.

Albanski policajci identificirali su i druge osobe povezane s Interpolovim plavim obavijestima o terorizmu, kao i osobu obuhvaćenu američkim međunarodnim policijskim upozorenjem zbog sumnje da je strani teroristički borac.

Informacije prikupljene tijekom tih provjera istražiteljima su omogućile nove uvide u kretanje osumnjičenika i njihove međunarodne veze.

Stotine novih tragova u istragama terorizma

Osim podudaranja u Interpolovim evidencijama, zemlje sudionice operacije zabilježile su još 281 podudaranje povezano s terorizmom u nacionalnim bazama podataka i Šengenskom informacijskom sustavu (SIS). Time su otvoreni novi pravci u istragama koje su već u tijeku, a policija je prikupila dodatne podatke o međunarodnim mrežama i prekograničnom kretanju osoba povezanih s terorizmom.

Ažurirano je i 19 Interpolovih plavih obavijesti povezanih s terorizmom te jedno međunarodno policijsko upozorenje kojim se traže dodatne informacije o identitetu, lokaciji ili aktivnostima osobe obuhvaćene kriminalističkom istragom.

Maria Carmen Munoz, direktorica Interpolova odjela za borbu protiv terorizma, istaknula je važnost međunarodne suradnje u otkrivanju osumnjičenika.

'Terorističke mreže ne poznaju granice, a oni koji pokušavaju izbjeći pravdu mogu iskoristiti praznine između nacionalnih jurisdikcija. Operacija Neptune VIII pokazuje koliko je važno povezati policajce na graničnim prijelazima s međunarodnim policijskim obavještajnim podacima u stvarnom vremenu', poručila je.

Dodala je da povezivanje država i uključivanje Interpolovih globalnih baza podataka u redovite granične kontrole omogućuje identificiranje osoba zanimljivih istražiteljima, sprječavanje njihova kretanja i prikupljanje informacija potrebnih za napredak složenih protuterorističkih istraga.