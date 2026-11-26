U velikoj međunarodnoj policijskoj operaciji pod koordinacijom Interpola, provedenoj u 18 zemalja Europe, sjeverne Afrike i Bliskog istoka, uhićeno je više osoba povezanih s istragama terorizma. Tijekom akcije, u kojoj je sudjelovala i Hrvatska, otkriveni su krivotvoreni dokumenti i ukradena vozila te zaplijenjeno oko 290 kilograma kokaina
Operacija pod nazivom 'Neptune VIII', provedena uz potporu europske agencije za graničnu i obalnu stražu Frontex, bila je usmjerena na otkrivanje osoba osumnjičenih za terorizam i organizirani kriminal.
Provjerama na aerodromima, u morskim lukama i na kopnenim graničnim prijelazima utvrđeno je 395 podudaranja s evidencijama u Interpolovim bazama podataka. Među njima je bilo 89 podudaranja povezanih s osobama za kojima se traga zbog kaznenih djela povezanih s terorizmom, objavio je Interpol.
Uhićenja u Alžiru, Tunisu i Albaniji
U Alžiru je policija uhitila osumnjičenog pripadnika terorističke skupine za kojim je bila raspisana Interpolova crvena tjeralica. Uhićenju je prethodila razmjena informacija između alžirske i talijanske policije, koja je omogućila lociranje osumnjičenika, njegovo stavljanje pod nadzor i privođenje.
U Tunisu je uhićena osoba osumnjičena za pružanje logističke potpore povezane s terorizmom, nakon što je identificirana na popisu putnika broda koji je dolazio iz Italije. Osim što se za osumnjičenikom tragalo putem Interpolova međunarodnog policijskog upozorenja, bio je povezan i s narančastom obavijesti kojom se upozoravalo na neposrednu terorističku prijetnju.
Na međunarodnom aerodromu Rinas u Tirani albanska je policija uhitila ženu za kojom je Turska raspisala međunarodnu tjeralicu nakon što je osuđena zbog članstva u terorističkoj organizaciji.
Albanski policajci identificirali su i druge osobe povezane s Interpolovim plavim obavijestima o terorizmu, kao i osobu obuhvaćenu američkim međunarodnim policijskim upozorenjem zbog sumnje da je strani teroristički borac.
Informacije prikupljene tijekom tih provjera istražiteljima su omogućile nove uvide u kretanje osumnjičenika i njihove međunarodne veze.
Stotine novih tragova u istragama terorizma
Osim podudaranja u Interpolovim evidencijama, zemlje sudionice operacije zabilježile su još 281 podudaranje povezano s terorizmom u nacionalnim bazama podataka i Šengenskom informacijskom sustavu (SIS). Time su otvoreni novi pravci u istragama koje su već u tijeku, a policija je prikupila dodatne podatke o međunarodnim mrežama i prekograničnom kretanju osoba povezanih s terorizmom.
Ažurirano je i 19 Interpolovih plavih obavijesti povezanih s terorizmom te jedno međunarodno policijsko upozorenje kojim se traže dodatne informacije o identitetu, lokaciji ili aktivnostima osobe obuhvaćene kriminalističkom istragom.
Maria Carmen Munoz, direktorica Interpolova odjela za borbu protiv terorizma, istaknula je važnost međunarodne suradnje u otkrivanju osumnjičenika.
'Terorističke mreže ne poznaju granice, a oni koji pokušavaju izbjeći pravdu mogu iskoristiti praznine između nacionalnih jurisdikcija. Operacija Neptune VIII pokazuje koliko je važno povezati policajce na graničnim prijelazima s međunarodnim policijskim obavještajnim podacima u stvarnom vremenu', poručila je.
Dodala je da povezivanje država i uključivanje Interpolovih globalnih baza podataka u redovite granične kontrole omogućuje identificiranje osoba zanimljivih istražiteljima, sprječavanje njihova kretanja i prikupljanje informacija potrebnih za napredak složenih protuterorističkih istraga.
U Ljubljani otkriveni krivotvoreni dokumenti, u Portugalu zaplijenjen kokain
Tijekom međunarodne operacije otkriven je i niz drugih kaznenih djela povezanih s krivotvorenjem putnih isprava, ilegalnom trgovinom vozilima i krijumčarenjem droge.
Slovenske vlasti na ljubljanskom su aerodromu privele dvojicu putnika koji su imali krivotvorene indijske putovnice i španjolske vize. Pokrenute su istrage kako bi se utvrdio njihov stvarni identitet, ali i moguće veze s aktivnostima stranih terorističkih boraca.
U zasebnom slučaju pripadnici Interpola i Frontexa otkrili su tri vozila s izmijenjenim identifikacijskim brojevima šasije (VIN), koja su prevožena između Italije i Alžira. Istražitelji sumnjaju da je riječ o dijelu kanala ilegalne trgovine vozilima preko sjeverne Afrike.
U Portugalu su tijekom kontrola u zračnoj luci uhićene dvije osobe osumnjičene za trgovinu drogom, nakon zapljene oko 290 kilograma kokaina.
U operaciji sudjelovala i Hrvatska
U međunarodnoj policijskoj operaciji sudjelovalo je ukupno 18 država: Hrvatska, Albanija, Alžir, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Jordan, Libanon, Malta, Crna Gora, Maroko, Portugal, Slovenija, Španjolska i Tunis.
Interpol u priopćenju nije izdvojio rezultate provjera provedenih na području Hrvatske niti je naveo je li u sklopu operacije u Hrvatskoj bilo uhićenja.