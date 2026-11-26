Jedan član posade poginuo je, a šestero ih je lakše ozlijeđeno u havariji teretnog broda Med Emre koji je prevozio 7.000 tona dizelskog goriva, a prevrnuo se u četvrtak rano ujutro u blizini španjolskog otoka Ibize

Brod pod malteškom zastavom plovio je iz južne španjolske luke Algecirasa prema Barceloni. Nije u potpunosti potonuo, već je ostao djelomično na površini mora, prevrnut na bok, izvijestila je španjolska služba za pomorsko spašavanje (Salvamento Marítimo). Zrakoplov službe za spašavanje uočio je havarirani brod u 9.26 sati, oko 19 nautičkih milja sjeverozapadno od Ibize.

Na području nesreće zasad nisu uočeni znakovi onečišćenja mora, izvijestilo je španjolsko ministarstvo za ekološku tranziciju. Direktor Uprave za izvanredne situacije Balearskih otoka Pablo Gárriz izjavio je da su na površini mora primijećene određene masne mrlje, što je uobičajena pojava u takvim situacijama, ali zasad nema potvrde o izlijevanju goriva. Lučka kapetanija Valencije i vlasnik broda rade na planu izvlačenja plovila, no prije toga potrebno je osigurati njegovu konstrukcijsku stabilnost. Regionalna vlada Balearskih otoka stavila je luku Sant Antoni na raspolaganje službama za spašavanje kao logističku bazu. Uzrok prevrtanja broda zasad nije poznat, a istragu je pokrenula i kriminalistička policija Civilne garde.

🇪🇸 Tanker carrying 7,000 tons of diesel sinks off Ibiza. One crew member dead The Malta-flagged chemical and product tanker Med Emre, carrying roughly 7,000 metric tons of diesel, sank off the coast of Ibiza. The vessel was sailing from Algeciras to Barcelona. What exactly happened remains unclear. The head of emergency services said the ship sustained a breach that ultimately led to its sinking. Sixteen crew members survived the sinking, one died. — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2026