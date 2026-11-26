Jedan član posade poginuo je, a šestero ih je lakše ozlijeđeno u havariji teretnog broda Med Emre koji je prevozio 7.000 tona dizelskog goriva, a prevrnuo se u četvrtak rano ujutro u blizini španjolskog otoka Ibize
Brod pod malteškom zastavom plovio je iz južne španjolske luke Algecirasa prema Barceloni. Nije u potpunosti potonuo, već je ostao djelomično na površini mora, prevrnut na bok, izvijestila je španjolska služba za pomorsko spašavanje (Salvamento Marítimo).
Zrakoplov službe za spašavanje uočio je havarirani brod u 9.26 sati, oko 19 nautičkih milja sjeverozapadno od Ibize.
Na području nesreće zasad nisu uočeni znakovi onečišćenja mora, izvijestilo je španjolsko ministarstvo za ekološku tranziciju.
Direktor Uprave za izvanredne situacije Balearskih otoka Pablo Gárriz izjavio je da su na površini mora primijećene određene masne mrlje, što je uobičajena pojava u takvim situacijama, ali zasad nema potvrde o izlijevanju goriva.
Lučka kapetanija Valencije i vlasnik broda rade na planu izvlačenja plovila, no prije toga potrebno je osigurati njegovu konstrukcijsku stabilnost. Regionalna vlada Balearskih otoka stavila je luku Sant Antoni na raspolaganje službama za spašavanje kao logističku bazu.
Uzrok prevrtanja broda zasad nije poznat, a istragu je pokrenula i kriminalistička policija Civilne garde.
Problemi s prodorom mora i nagibom broda
Koordinacijski centar za pomorsko spašavanje u Valenciji primio je poziv u pomoć u srijedu u 22.30 sati. Nekoliko minuta poslije posada je prijavila prodor mora u brod i nagib od približno 90 stupnjeva. Havarija se dogodila nešto nakon ponoći, oko 30 nautičkih milja sjeverozapadno od Ibize.
Na brodu se nalazilo 17 članova posade indijskog i turskog podrijetla. Sedmero ih je evakuirano na Ibizu, od kojih je šest prevezeno u zračnu luku, a jedan izravno u bolnicu Can Misses, gdje je potvrđena njegova smrt. Riječ je o 46-godišnjem turskom državljaninu.
Šestero ozlijeđenih zbrinule su ekipe hitne medicinske pomoći. Svi su zadobili lakše ozljede, a glavni zdravstveni problem bila je pothlađenost.
U akciji spašavanja sudjelovala su tri helikoptera, zrakoplov te brod specijaliziran za intervencije u slučaju izlijevanja onečišćujućih tvari.