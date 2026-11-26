Eurozastupnici su ih pozdravili velikim pljeskom, a objavljena je i snimka tog trenutka.

Europski parlament je velikom većinom upravo usvojio rezoluciju o Vukovaru! Trideset i pet godina nakon stradanja Vukovara, posebnom rezolucijom odajemo počast hrvatskim braniteljima, podsjećamo na sve žrtve velikosrpske agresije na Hrvatsku i čuvamo istinu o Domovinskom ratu. https://t.co/eHlxJArIn8

'Europski parlament je velikom većinom upravo usvojio rezoluciju o Vukovaru! Trideset i pet godina nakon stradanja Vukovara, posebnom rezolucijom odajemo počast hrvatskim braniteljima, podsjećamo na sve žrtve velikosrpske agresije na Hrvatsku i čuvamo istinu o Domovinskom ratu', poručio je Ressler.

Rezoluciju su zajednički sastavili svi hrvatski eurozastupnici, a njome se od Srbije traži otvaranje ratnih arhiva, objava informacija o masovnim grobnicama i suradnja u pronalaženju nestalih osoba. Europski parlament u dokumentu je oštro osudio i veličanje ratnih zločinaca, posebno počasti odane Ratku Mladiću tijekom njegova sprovoda u Beogradu.