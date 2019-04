Merkel se nada da će Britanci sljedeći tjedan predstaviti novi prijedlog Brexita

Njemačka kancelarka Angela Merkel se nada da će krizni razgovori u Londonu s ciljem rješavanja unutarnjepolitičkog zastoja izlaska Velike Britanije iz EU-a rezultirati usvajanjem zajedničkog stajališta do sastanka čelnika Unije sljedećeg tjedna

Britanska premijerka Theresa May, čiji je sporazum o Brexitu tri puta odbijen u parlamentu, okrenula se oporbenim laburistima u svome zadnjem pokušaju da podrže uvjete razvoda koje je dogovorila s čelnicima Unije u studenom.

"Nadamo se da će intenzivni pregovori u Londonu voditi, pa već i do sljedeće srijede kada je na rasporedu naš izvanredni summit, do pozicije koju će nam britanska premijerka Theresa May moći predstaviti, a mi o njoj moći raspravljati", rekla je Merkel na novinskoj konferenciji s irskim premijerom Leom Varadkarom u Dublinu.