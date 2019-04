May zatražila odgodu Brexita do 30. lipnja, Tusk predlaže godinu dana

Britanska premijerka Theresa May zatražila je od Europske unije odgodu Brexita do 30. lipnja, donosi BBC

Prema sadašnjoj situaciji, Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo bi napustiti EU 12. travnja, no parlament, unatoč mnogo pokušaja, nije uspio izglasati način na koji bi se to učinilo. U svom zahtjevu, May navodi kako bi UK moglo napustiti EU prije izbora za Europski parlament 23. svibnja, ali da je država spremna imati kandidate za te izbore, u slučaju da se ne dođe do sporazuma, javlja BBC.

Ta medijska kuća također javlja i kako će predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk predložiti Ujedinjenom Kraljevstvu jednogodišnje 'fleksibilno' produljenje datuma Brexita, javlja BBC pozivajući se na izvore iz EU. Njegov plan, koji bi trebao biti odobren od strane čelnika EU na summitu sljedećeg tjedna, omogućio bi Velikoj Britaniji da prije napusti Uniju, ako Parlament ratificira sporazum.