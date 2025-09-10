Europa reagira brže na požare, ali fali prevencije: 'Moramo učiniti više, nema više demagogije'

Europski parlament je u utorak održao raspravu o potrebi jačanja pomoći i pripravnosti EU-a nakon razornih šumskih požara u južnoj Europi u kojoj je povjerenica Komisije Hadja Lahbib najavila skoro formiranje zrakoplovne flote EU-a za civilnu zaštitu

Ovo je bilo rekordno ljeto šumskih požara diljem južne Europe, podsjetila je povjerenica za jednakost, pripravnost i upravljanje krizama Hadja Lahbib otvarajući raspravu u Europskom parlamentu i napomenula da Procjena klimatskog rizika za Europu iz 2024. godine šumske požare svrstala među najveće klimatske rizike. "Ovogodišnji šumski požari šalju jasnu poruku. Poboljšavamo se, predviđamo, sprječavamo i reagiramo bolje i brže, ali moramo učiniti puno više na prevenciji i pripravnosti", rekla je Lahbib u raspravi o nadoknadi golemog gubitka šuma i unapređivanja pripravnosti EU-a. Lahbib je najavila skori početak djelovanja nove europske flote za civilnu zaštitu. Navela je da je u razdoblju 2021.–2027. Unija izdvojila 3,5 milijardi eura za jačanje civilne zaštite i borbu protiv šumskih požara. "Naša flota za šumske požare još je jednom pokazala da je nezamjenjiva. Uskoro će EU biti opremljena vlastitom flotom od 12 novih zrakoplova i nekoliko helikoptera, a Copernicus je 32 puta pružio svoju uslugu brzog mapiranja kako bi vodio operacije u stvarnom vremenu". rekla je povjerenica.

Stižu novi kanaderi Nakon potpisivanja sporazuma između nekoliko država članica EU-a i agencije Canadian Commercial Corporation prošle godine, pokrenuta je proizvodnja 12 amfibijskih zrakoplova Canadair DHC-515 za gašenje požara koji će biti dio stalne flote sustava rescEU. Isporuke prve serije tih novih zrakoplova očekuju se krajem 2027., dok se prva serija helikoptera očekuje 2026. Proizvodnju će financirati EU, a zrakoplovi će postati novi temelj obrane EU-a od šumskih požara. Zrakoplovi iz sustava rescEU mogu brzo pomoći ako u nekoj zemlji izbiju toliko veliki šumski požari da je lokalnim vatrogasnim službama potrebno pojačanje. Sustav rescEU je dio dugoročne strategije EU-a da uspostavi stalnu flotu zrakoplova i helikoptera za gašenje požara koji će biti raspodijeljeni među šest država članica - u Hrvatskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Portugalu i Španjolskoj.

Izgubljeno 3000 života HDZ-ova eurozastupnica Sunčana Glavak je u raspravi na plenarnoj sjednici u Strasbourgu podsjetila da je u proteklih pet godina u poplavama i požarima izgubljeno tri tisuće ljudskih života. "To su životi, obitelji i zajednice koje nose teret katastrofa“, podsjetila je naglasivši da se solidarnost može iskazati odgovornim politikama, odnosno kroz jačanje mehanizma rescEU i flota europskih vatrogasnih timova. Također je ocijenila da je potrebno modernizirati sustave ranog upozoravanja, prije svega satelitima i dronovima, te povećati ulaganja u prevenciju i otpornost zajednica, navodi se u priopćenju ureda zastupnice. "Učinke ekstremnih vremenskih događanja možemo smatrati sistemskim rizikom i prijetnjom, na prvom mjestu ljudskim životima i imovini, ali i ekonomiji, financijama i društvenoj stabilnosti“, zaključila je Glavak.

Požar u Grčkoj Izvor: EPA / Autor: YANNIS KOLESIDIS







+4 Požar u Grčkoj Izvor: EPA / Autor: YANNIS KOLESIDIS