EU: nadležni smo za ukidanje pomicanja sata, države članice odabrat će vremensku zonu

Europska komisija je u petak najavila da će predložiti ukidanje pomicanja sata dva puta godišnje, dok odluka o tome koje će vrijeme biti odabrano, ljetno ili zimsko, spada u nadležnost država članica i ne može biti propisano na razini EU-a

Iako je predsjednik Europske komsije Jean-Claude Juncker u intervjuu njemačkoj televizijii ZDF dao naslutiti da će kao osnovno vrijeme biti uzeto sadašnje ljetno vrijeme (GMT+2), glasnogovornik Komisije Alexander Winterstein je u petak pojasnio da je to bio 'Junckerov način da objasni' odustajanje od pomicanja sata dva puta godišnje.

Zemlje EU-a prostiru se u tri vremenske zone i sve one pomiču i vraćaju sat u isto vrijeme, ali svaka od njih slobodno može donijeti odluku u kojoj će vremenskoj zoni biti. Europska komisija je u petak objavila preliminarne rezultate javnog savjetovanja o sezonskom pomicanju satova u Europi, u kojima je sudjelovalo 4,6 milijuna građana.

Velika većina, njih 84 posto, izjasnila se da treba odustati od pomicanja sata, a većina unutar te većine želi da se zadrži ljetno računanje vremena tijekom cijele godine.

Slijedom toga savjetovanja, Komisija je objavila da će poslušati glas naroda i predložiti promjenu direktive. Već su se pojavili prigovori zašto Komisija tako brzo reagira slijedom javnog savjetovanja, čija analiza još nije ni potpuno dovršena. Od 4,6 milijuna građana koji su sudjelovali u javnom savjetovanju, oko tri milijuna ih je iz Njemačke, dok su primjerice Francuzi ili Talijani sudjelovali u veoma malom broju.

Većina onih koji su sudjelovali u javnom savjetovanju izjasnila se za to da se zadrži ljetno računanje vremena tijekom cijele godine. No, to bi onda moglo značiti da bi primjerice u Belgiji u prosincu u devet sati ujutro još bio mrak, ako želi ostati u srednjoeuropskom vremenu. U Francuskoj se već javljaju glasovi da bi oni trebali prijeći na londonsko vrijeme (GMT).