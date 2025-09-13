Erika Kirk održala potresan govor: Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili i što ste oslobodili

Udovica Charlieja Kirka, Erika, održala je potresan i suzama ispunjen govor u kojem je zahvalila hitnim službama na pokušaju spašavanja života njezina supruga, koji je ubijen metkom tijekom nastupa na sveučilišnom kampusu u Utahu
U prijenosu uživo, stojeći pored prazne stolice svoga supruga, stolice koju je koristio dok je snimao svoj podcast, citirala je Bibliju i govorila o njegovoj ljubavi prema predsjedniku Donaldu Trumpu, potpredsjedniku J. D. Vanceu, Sjedinjenim Američkim Državama te njihovom dvoje djece.
Charlie Kirk, poznati desničarski aktivist, ubijen je u srijedu tijekom govora na otvorenom u Oremu, u saveznoj državi Utah. Njegov osumnjičeni ubojica, Tyler Robinson, predao se policiji i uhićen je u četvrtak navečer.
U svom obraćanju Erika Kirk obećala je: „Glas moga supruga ostat će živ", prenosi BBC.
Stajala kraj Kirkove prazne fotelje
Prijenos iz sjedišta organizacije Turning Point USA u Arizoni započeo je minutama tišine, dok je kamera snimala praznu stolicu Charlieja Kirka. Kad je Erika Kirk počela govoriti, pogledala je prema nebu i tiho izmolila molitvu. Zatim je zahvalila hitnim službama koje su pokušale spasiti njezina supruga, njegovim suradnicima, ali i Bijeloj kući.
„Gospodine predsjedniče, moj suprug vas je volio. I znao je da i vi njega volite,“ rekla je kroz suze, zahvalivši i Vanceu i njegovoj supruzi Ushi što su otpratili lijes natrag u Arizonu. „Ali, najviše od svega, Charlie je volio svoju djecu. I volio je mene. Svim srcem. I svakoga dana pobrinuo se da to znam.“
Obraćajući se „zločincima“, gospođa Kirk izjavila je: *„Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj ženi. Krikovi ove udovice odjeknut će svijetom poput bojnog pokliča.
Svi trebaju znati ovo: ako ste prije mislili da je misija moga muža bila snažna, nemate pojma. Nemate pojma što ste upravo oslobodili, ne samo u ovoj zemlji, nego i u svijetu.“
Istaknula je i kako će obilazak sveučilišnih kampusa, koji je njezin suprug započeo, biti nastavljen tijekom cijele jeseni i u godinama koje dolaze. Dodala je i da će njegov podcast nastaviti izlaziti.
Djeca su bila prisutna tijekom ubojstva
Govoreći o njihovom jednogodišnjem sinu i trogodišnjoj kćeri, Erika Kirk priznala je da ne zna kako objasniti iznenadnu smrt njihova oca. „Dušo, tata te jako voli. Ne brini.“ – rekla je svojoj kćeri, dodajući: „On je na poslovnom putovanju s Isusom.“
Kirk (36) i njihova djeca, prema navodima, bili su u publici kada je njezin suprug upucan.
Erika Kirk je poslovna žena i bivša pobjednica izbora za Miss Arizona USA, a supruga je upoznala 2018. godine. Par se zaručio 2020., a vjenčali su se manje od godinu dana kasnije.
Trenutno pohađa doktorski studij biblijskih znanosti, pokrenula je vlastiti program služenja, vodi podcast Midweek Rise Up posvećen biblijskom vodstvu, bavi se glumom i manekenstvom te ima vlastitu liniju odjeće nadahnutu vjerom.
Iako redovito objavljuje sadržaj iz obiteljskog života na društvenim mrežama, ona i suprug nikada nisu pokazivali lica svoje djece.
Turning Point USA: Charlie Kirk je mučenik i pionir
Turning Point USA, organizacija koju je Charlie Kirk osnovao kao osamnaestogodišnjak, u priopćenju ga je nazvala „mučenikom“ i „pionirom“.
„Charlie je bio idealan suprug i savršen otac. Iznad svega, molimo vas da se molite za obitelj Kirk nakon neshvatljivog gubitka koji su pretrpjeli,“ stoji u izjavi organizacije objavljenoj u četvrtak.
Potpredsjednik SAD-a J. D. Vance u četvrtak je otputovao u Salt Lake City u Utahu kako bi preuzeo Kirkov lijes i prevezao ga u Phoenix u Arizoni – gdje živi obitelj Kirk – koristeći potpredsjednički zrakoplov Air Force Two.
Vance i druga dama, Usha Vance, putovali su zajedno s Kirkovom obitelji i nekoliko njegovih bliskih prijatelja prema Arizoni.