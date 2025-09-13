Erika Kirk održala potresan govor: Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili i što ste oslobodili

U prijenosu uživo, stojeći pored prazne stolice svoga supruga, stolice koju je koristio dok je snimao svoj podcast, citirala je Bibliju i govorila o njegovoj ljubavi prema predsjedniku Donaldu Trumpu, potpredsjedniku J. D. Vanceu, Sjedinjenim Američkim Državama te njihovom dvoje djece.

Charlie Kirk, poznati desničarski aktivist, ubijen je u srijedu tijekom govora na otvorenom u Oremu, u saveznoj državi Utah. Njegov osumnjičeni ubojica, Tyler Robinson, predao se policiji i uhićen je u četvrtak navečer.

U svom obraćanju Erika Kirk obećala je: „Glas moga supruga ostat će živ", prenosi BBC.

Stajala kraj Kirkove prazne fotelje

Prijenos iz sjedišta organizacije Turning Point USA u Arizoni započeo je minutama tišine, dok je kamera snimala praznu stolicu Charlieja Kirka. Kad je Erika Kirk počela govoriti, pogledala je prema nebu i tiho izmolila molitvu. Zatim je zahvalila hitnim službama koje su pokušale spasiti njezina supruga, njegovim suradnicima, ali i Bijeloj kući.

„Gospodine predsjedniče, moj suprug vas je volio. I znao je da i vi njega volite,“ rekla je kroz suze, zahvalivši i Vanceu i njegovoj supruzi Ushi što su otpratili lijes natrag u Arizonu. „Ali, najviše od svega, Charlie je volio svoju djecu. I volio je mene. Svim srcem. I svakoga dana pobrinuo se da to znam.“

Obraćajući se „zločincima“, gospođa Kirk izjavila je: *„Nemate pojma kakvu ste vatru zapalili u ovoj ženi. Krikovi ove udovice odjeknut će svijetom poput bojnog pokliča.

Svi trebaju znati ovo: ako ste prije mislili da je misija moga muža bila snažna, nemate pojma. Nemate pojma što ste upravo oslobodili, ne samo u ovoj zemlji, nego i u svijetu.“