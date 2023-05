Erdogan je pred gubitkom izbora, ali neki tvrde: EU ne želi njegov poraz

Mnogo je razloga za to što zapadni čelnici ne vole Recepa Tayyipa Erdogana . Otkad je na čelu Turske, značajno je derogirao stanje demokracije i ljudskih prava u zemlji, zatvarao je novinare i oporbene prvake, nasilno slamao prosvjede i loše upravljao gospodarstvom. Na vanjskopolitičkom frontu priklonio se Rusiji, pokrenuo vojni upad u Siriju i iskoristio veto u NATO-u da bi blokirao pridruživanje Švedske u ključnom trenutku za taj savez.

TJEDAN DANA DO IZBORA

Ali postoji jedan razlog zbog kojeg bi čelnicima EU-a mogao nedostajati ostarjeli čelnik ako ga Kemal Kilicdaroglu pobijedi na predsjedničkim izborima 14. svibnja. Erdogan je na vlasti sada već 20 godina - što kao premijer, što kao predsjednik. S vremenom je, a to se posebno vidjelo posljednjih godina, postajao sve autoritarniji. Međutim njegovo ponašanje omogućilo je Europskoj uniji da elegantno riješi nezgodno pitanje turskog pristupanja zajednici. Za mnoge europske političare on je korisna politička fasada iza koje se EU skriva kako bi legitimno, bez dodatnih pitanja zašto, odbacio bilo kakvu ozbiljnu raspravu s Ankarom o članstvu, piše Politico.eu. Sve dok Erdogan zatvara političke protivnike i buni se protiv normi vladavine prava daje Uniji političko pokriće da izbjegne to pitanje. Promjena režima promijenila bi tu dinamiku.