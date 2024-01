Episkop Ćulibrk otkrio kako je pomirio pravoslavlje i punk

Ćulibrk je otkrio kako doživljava Božić te podsjetio koje povijesne okolnosti su dovele do širenja kršćanstva.

- Božić je tu raspet. Govorimo o rađanju cara mira, a on je rođen u najtežim vremenima za židovski narod kada je raslo rimsko carstvo u svojoj punoj sili u vrijeme Augustina Oktavijana, rekao je.

- Dolazi totalitarno carstvo kako oni to vide. Oni osjećaju da je to kraj svijeta i u tom trenutku se rađa Mesija. To je jedna proturječnost koju nosi Božić. To je ovaj svijet u kojem živimo, kazao je.