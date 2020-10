Epidemiolog upozorava: Ako se nastavi ovakvo stanje sa zaraženima, možemo doći do 1000 hospitaliziranih

Epidemiolozi svaki dan imaju zaostatke, ne stignu se obraditi svi kontakti i uvijek ostane broj onih koji ne stignu nazvati i obavijestiti o tome da su kontakt zaraženog. Zapošljavat će se novi ljudi

Epidemiolog Branko Kolarić otkriva što će se poduzeti po tom pitanju i gdje će naći epidemiologe, prenosi Dnevnik.hr.

'Nešto kolega je došlo na posudbu, a zaposlit ćemo i specijalizante i liječnike. U pomoć će doći i liječnici obiteljske medicine', napominje Kolarić. Obiteljski liječnici danas su se usprotivili prijedlogu da i oni budu ti koji će obavještavati kontakte zaraženih. Nitko ne želi raditi taj posao.

'Da, to je opsežan posao za koji treba dosta ljudi i dosta vremena taj posao oduzme. Mi taj posao radimo već osam mjeseci. Radit će sada i liječnici obiteljske medicine to, a angažirat će se i dodatne snage, kad ministar to odobri', Kolarić dodaje.