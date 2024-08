Električar Renato pretvarao se da je šefica DORH-a, pisao Plenkoviću i prijetio šefu SOA-e

'I utvrdili da se radi o električaru koji očito ima neki kratki spoj u glavi, međutim, to ga ne opravdava', rekao je odvjetnik Branko Šerić.

Zbog ovog je zaradio optužnicu. No, niti mu je Andrej Plenković bio prva meta, niti je to radio prvi put. Locirali su ga u Švedskoj, navodi Nova TV.

Električar Renato okomio se i na druge institucije i pojedince, a prijetio je smrću i šefu SOA-e Danielu Markiću. Uznemiravao i nazivao Markićeve prezimenjake te javno otkrivao gdje živi.

'Svaku prijetnju treba shvatiti ozbiljno i čini mi se da to u ovim slučajevima službe rade i posebno što međusobno komuniciraju i mogu doći do tih informacija kada je nešto relevantno, a kada nije', kaže Alen Delić iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti.

Hrvatsko pravosuđe sada ga tereti za više kaznenih djela. 'Od računalne prijevare do prijetnje najvišim dužnosnicima, i predsjedniku Vlade. Najveća kazna je od 1 do 8 godina. S obzirom da je u Švedskoj to je najmanji problem, jer nakon kaznenog progona treba tražiti njegovo izručenje i procesuiranje', nastavlja Šerić.