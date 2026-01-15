Eksplozija izazvala veliki požar u Utrechtu: Četvero ozlijeđenih

'Nekoliko zgrada se urušilo nakon eksplozije. Četiri su osobe ozlijeđene i prevezene su bolnicu na liječenje', objavile su lokalne vlasti na svojoj web stranici.

Požar je još uvijek bjesnio u četvrtak navečer. Ne zna se ima li još ljudi unutar zgrade koju je zahvatio požar jer vatrogascima nije bilo sigurno ući u nju.