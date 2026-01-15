u središtu grada

Eksplozija izazvala veliki požar u Utrechtu: Četvero ozlijeđenih

Bi. S. / Hina

15.01.2026 u 19:31

Izvor: Profimedia / Autor: Jeroen Jumelet / AFP / Profimedia
Nekoliko je ljudi ozlijeđeno nakon što je u četvrtak poslijepodne velika eksplozija izazvala požar u zgradi u središtu Utrechta, jednog od najvećih nizozemskih gradova

'Nekoliko zgrada se urušilo nakon eksplozije. Četiri su osobe ozlijeđene i prevezene su bolnicu na liječenje', objavile su lokalne vlasti na svojoj web stranici.

Požar je još uvijek bjesnio u četvrtak navečer. Ne zna se ima li još ljudi unutar zgrade koju je zahvatio požar jer vatrogascima nije bilo sigurno ući u nju.

'Nismo sigurni ima li još ljudi zarobljenih pod ruševinama. Policija naporno radi na istrazi', rekla je gradonačelnica Sharon Dijksma.

Lokalne vlasti rekle su da je u ovom gusto naseljenom dijelu grada nastala velika šteta, dodajući da je uzrok eksplozije još uvijek nepoznat.

Stanovnici koji su morali napustiti svoje domove iz sigurnosnih razloga smješteni su u obližnjem hotelu.

PUNO PITANJA

ZNAČAJAN ISKORAK

o trumpu ni riječi

