Eksplozija i požar u istraživačkom centru u Rusiji, u kojem se proučavaju virusi poput ebole i HIV-a

Istraživački centar u Rusiji, u kojem se proučavaju virusi poput ebole i HIV-a, potvrdio je da je u zgradi došlo do eksplozije i požara, no tvrde da nije došlo ni do kakve biološke kontaminacije

Informaciju o incidentu prenose ruski i svjetski mediji, a potvrdili su to i iz istraživačkog centra Vektor u kratkom priopćenju. Do požara je došlo uslijed eksplozije kanistara s gorivom tijekom obnove zgrade istraživačkog centra koji se nalazi nedaleko od Novosibirska u Sibiru. Jedna je osoba ozlijeđena te je s opeklinama prevezena u bolnicu.