Eksplodirao nedavno otvoren rudnik u Australiji: Poginula djevojka i šeszdesetogodišnjak

Hitne službe pozvane su u rudarski grad Cobar, koji se nalazi oko sedamsto kilometara sjeverozapadno od Sydneya, nakon što je dojavljeno da su u nesreći na radnom mjestu osobe teško ozlijeđene, priopćila je policija.

Policija je izvijestila da su poginuli vjerojatno žena od oko 20 godina te muškarac od oko šezdeset godina, dok je još jedna žena od oko 20 godina helikopterom prevezena u bolnicu zbog lakših ozljeda i šoka. Stradali još nisu službeno identificirani.

Australski mediji izvijestili su da se nesreća dogodila u rudniku srebra, cinka i olova Endeavor, u vlasništvu tvrtke Polymetals Resources Ltd. Izvršni predsjednik tvrtke Polymetals Dave Sproule kazao je da je "šokiran i ožalošćen ovim tragičnim događajem".