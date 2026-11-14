bitka za vlast

Eisenkot osudio 'rasističku kampanju' Netanyahua

I.V./Hina

14.11.2026 u 01:30

Gadi Eisenkot glavni je Netanyahuov izazivač na izborima
Gadi Eisenkot glavni je Netanyahuov izazivač na izborima Izvor: EPA / Autor: ABIR SULTAN
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General Gadi Eisenkot, zadužen za formiranje izraelske vlade u petak je osudio, kako je kazao, "rasističku i agresivnu kampanju" koju premijer u odlasku, Benjamin Netanyahu vodi protiv arapske manjine u zemlji

Ovaj snažan stav u obranu izraelskih Arapa ili palestinskih građana Izraela, koji čine 20 posto stanovništva, neobičan je za istaknutoga židovskog političara.

Događa se u trenutku kada su izraelske arapske stranke, sa svojih 19 zastupnika u parlamentu u središtu pregovora o formiranju vlade nakon parlamentarnih izbora koji su završili bez većine.

Dvije glavne arapske stranke izjavile su da su spremne podržati Eisenkotov blok. No Netanyahu i dalje ocrnjuje te stranke da bi spriječio takav savez i optužuje ih da žele uništiti Izrael te da "podržavaju terorizam".

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Pripadnici arapske manjine "meta su rasističke i agresivne kampanje usmjerene na oduzimanje legitimiteta, kampanje koju potiče premijer u odlasku i njegova pratnja iz političkih razloga", rekao je Eisenkot u dugoj poruci objavljenoj na platfomi X.

"Sasvim je legitimno ne slagati se s predstavnicima arapskih stranaka", ali "nije ni legitimno ni prihvatljivo omalovažavati cijelu zajednicu i to neću dopustiti", dodao je. "Nastojanja da se oni marginaliziraju i kolektivno kleveću duboko potkopavaju načela kojima bi se državnik trebao voditi", kazao je.

U utorak je na inauguracijskoj sjednici novog parlamenta izabranog 27. listopada Netanyahu pokrenuo niz napada na arapske članove izraelskog parlamenta.

Nazvao ih je "pristašama terorizma" i "neprijateljima Izraela" te ih je optužio da im je "cilj uništiti židovsku državu".

Svrha ovakvih opetovanih napada je, po mišljenju analitičara postići da savez s arapskim strankama bude neprihvatljiv židovskoj većini u kontekstu društvenih podjela koje su se pogoršale od napada Hamasa na izraelsko tlo 7. listopada 2023.

Eisenkot nije dao zeleno svjetlo takvome savezu u ovoj fazi, unatoč ponovljenim pozivima Zajedničke liste i Ra'ame.

Jedan od stupova Eisenkotova tabora, nacionalist Avigdor Liberman, više se puta protivio svakome paktu s arapskim strankama, predlažući umjesto toga savez s ultraortodoksnim židovskim skupinama.

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