Dvojici političara pala popularnost: Jednoga je koštao sukob s Milanovićem

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović, a u analizi rezultata mjesečnog istraživanja pridružio joj se gost komentator Boris Jokić

Sukob na Bliskom istoku, tenzije sa srbijanskim predsjednikom Vučićem i rasprava oko naoružanja, prepucavanja predsjednika s premijerom, a zatim i ministrom obrane - samo su neke od tema koje su obilježile ožujak. HDZ i dalje vodeći Na tronu se ništa ne mijenja. HDZ je i dalje vodeća stranka s 28,3 posto podrške birača. SDP je drugi s podrškom od 19,6 posto ispitanika. Zadnja tri mjeseca bilježi lagani pad i sada je na najnižoj razini u posljednjih 12 mjeseci. Slijede Možemo s 11,0 posto. Most je na 7,4 posto. Oni su tri mjeseca zaredom u pozitivnom trendu.

Domovinski pokret ovaj je mjesec na 2,4 posto. Glavu iznad vode na 2,1 posto drže Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatski suverenisti i stranka Drito. Sve ostale stranke su na manje od 2 posto podrške. Rezultate istraživanja rejtinga komentirao je Boris Jokić.

"Ono što ovdje malo iznenađuje i treba naglasiti jest malo bolji rezultat Mosta. Most je stranka koja živi na tome da na neki način ukazuje na nepravilnosti, da možda i proziva vladajuće i mislim da su to u prethodno vrijeme i činili što se odrazilo na njihov rejting“, kaže Jokić.

HDZ je i dalje na prvoj poziciji, a Jokić je analizirao njihovu podršku kroz regije. "Podrška Vladi, ako govorimo o HDZ-u, je takva da je regionalno vrlo različita. U Slavoniji 50 posto podržava rad Vlade i to je najveća podrška, jedino blizu tome je Lika i središnja Hrvatska, međutim kad gledaš Dalmaciju i Zagreb ta podrška je prepolovljena, ona je na 25 posto. Takve regionalne razlike ukazuju u slučaju potencijalnih izbora i velike razlike s obzirom na to koga građani i građanke preferiraju“, ističe Jokić.

Dojam o političarima Istraživanje i ovaj mjesec donosi tko od političara ostavlja najpozitivniji, a tko najnegativniji dojam kod birača. Zoran Milanović i dalje je političar o kojem najveći broj ispitanika ima pozitivan dojam, njih 58 posto.

Ovaj mjesec novost je da je na drugom mjestu premijer Andrej Plenković s 39 posto. Isti postotak ima i ministar Tomo Medved. Na četvrtom mjestu s 38 posto su Božo Petrov, Ivan Anušić koji je prošli mjesec bio drugi te Biljana Borzan. Šef Mosta Nikola Grmoja ostavlja pozitivan dojam na 37 posto ispitanika, Oleg Butković na 36 posto, dok deseto mjesto s 33 posto dijele šef sabora Gordan Jandroković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Ivan Penava, čelnik Domovinskog pokreta i ovaj mjesec ostavlja dojam najnegativnijeg političara, još je podebljao tu brojku tako da se s 58 popeo na 62 posto. Puše mu za vratom zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 57 posto. Treći je premijer Andrej Plenković s 55 posto. Odmah iza njega je Ivana Kekin s 52 posto. Peto mjesto po nepopularnosti s 51 posto dijele šef sabora Gordan Jandroković i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

"Kada gledamo od veljače do ožujka, dva političara su jako negativno otišla na toj ljestvici, to su prije svega Ivan Penava koji je još negativniji i Ivan Anušić“, istaknuo je Jokić. "Pad podrške Ivanu Anušiću dolazi prije svega jer je u sukobu sa Zoranom Milanovićem. Što god tko mislio o njemu, političar je koji ima podršku građana. Kad gledaš tko je za njega, tko je protiv njega, taj njegov score je 21 posto u plusu. Tko god krene u sukobu s njim, riskira pad naklonosti Milanovićevih poklonika. To se dogodilo Anušiću čija popularnost pada“, objasnio je Jokić.

"Dodatno pada popularnost Ivana Penave, do čega dolazi iz više razloga. U najnezgodnijoj je političkoj poziciji, s jedne strane svi koji su lijevo će o njemu imati negativno mišljenje, međutim Ivan Penava i Domovinski pokret su najnapadanija stranka od strane desnog pola. Utjeha njemu i svima koji su nevoljeni, nije važno da vas vole svi, važno je da vas vole vaši“, poručio je Jokić. Pokazuje to i primjer Andreja Plenkovića. "Premijer je uvelike najpopularniji HDZ-ovac, a za njega je najvažnije da je najpopularniji među HDZ-ovcima. Ima potporu od 96 posto među simpatizerima HDZ-a. Ivan Anušić među njima ima 81 posto potpore, veću preferenciju od toga imaju i Davor Božinović i Tomo Medved.“ Komentirao je i pad popularnosti Tomislava Tomaševića. "Tomislav Tomašević i Andrej Plenković su dva političara koji imaju, da tako kažem, najvidljiviju izvršnu vlast i za očekivati je da će biti pod udarom kritike. Najlagodnija je pozicija Zorana Milanovića, i treba reći da je on u prethodnom mjesecu pojačao svoju aktivnost. Aktivnost je vezana za pitanje vojske, a osoba kontra njemu je Ivan Anušić“, analizirao je Jokić u čemu se nalazi ključ popularnosti ovaj mjesec.

Percepcija problema u zemlji Kada pitamo građane koji su im najveći problemi za njih 16 posto na prvom mjestu je korupcija, mito, nepotizam i klijentelizam. Na drugom su inflacija, poskupljenje, rast cijena s 15 posto. Za 11 posto ispitanika to su niske plaće i standard te loša kupovna moć. Za njih 7 posto male mirovine i problemi umirovljenika, dok su za njih 6 posto najveći problem loši političari i stranke.