Dvojica se nagodila u aferi Geodezija: EPPO otkrio kako su kažnjeni

Prema pravomoćnim presudama Katalin je osuđen na 11 mjeseci zatvora koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro, uz novčanu kaznu od 50.000 eura i oduzimanje nepripadne imovinske koristi.

Puškarić dobio je uvjetnu zatvorsku kaznu od šest mjeseci s rokom kušnje od dvije godine, a obojica su dužna podmiriti i troškove sudskog postupka.

Optužnica tereti Katalina da je preko svoje tvrtke sudjelovao u izvlačenju novca s Geodetskog fakulteta kroz poslove s prenapuhanim cijenama. Dio tako ostvarenog novca vraćao je bivšem dekanu Alminu Đapi i profesoru Bošku Pribičeviću, za kojega je izradio i besplatan projekt obiteljske kuće.

Puškarića je EPPO teretio da je zloporabom sustava javne nabave svojoj tvrtki osigurao poslove na obnovi fakultetskih objekata. Ovim nagodbama od početnih 29 okrivljenika krivnju je priznalo njih 13, a protiv ostalih se sudski postupak nastavlja.