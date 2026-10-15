Pala još jedna nagodba u aferi Geodezija: Glavni optuženici negiraju krivnju

Nakon priznanja krivnje na Županijskom sudu u Zagrebu, Ivan Čačija vlasnik jedne od tvrtki iz afere Geodezija, nagodio se s Uredom europskog javnog tužitelja (EPPO) u zamjenu za blažu kaznu te je pravomoćno osuđen na osam mjeseci uvjetnog zatvora uz rok kušnje od dvije godine

Uz to, Čačiji kojega su teretili za pomaganje u zlouporabi položaja i pomaganje u pranju novca, dosuđena je i sporedna novčana kazna od 5000 eura. Prošlog srpnja, nakon priznanja krivnje deset od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija nagodilo se s EPPO-om u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale pravomoćne. Temeljem sporazumnih presuda za troje okrivljenika izrečene su zatvorske kazne u trajanju od pet do 11 mjeseci, a koje su zamijenjene radom za opće dobro. Uz to, dijelu optuženika izrečene su i sporedne novčane kazne u ukupnom iznosu od 147.000 eura. Ostalih sedmero okrivljenika osuđeno je na uvjetne kazne zatvora, a za njih petero izrečene su i sporedne novčane kazne u iznosima do 20.000 eura.

Zlouporaba europskih fondova EPPO je početkom prosinca 2025. podigao optužnicu zbog zlouporabe europskih fondova protiv 29 osoba u tzv. aferi Geodezija među kojima su i bivši pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo koji negiraju krivnju. Prema optužnici EPPO okrivljenike, među kojima i jedna tvrtka, terete za zlouporabu položaja i ovlasti, korupciju, nezakonito pogodovanje, krivotvorenje službenih isprava te pranje novca, a ukupnu materijalnu štetu procjenjuju na 2,8 milijuna eura. Iz rezultata provedene istrage slijedi da su od svibnja 2019. do studenoga 2023. bivši dekan Đapo i bivši profesor s Geodetskog fakulteta Boško Pribičević organizirali 27 postupaka javne nabave povezanih s četiri projekta u kojima je sudjelovao fakultet ukupne vrijednosti of gotovo šest milijuna eura od čega je 85 posto bilo sufinancirano sredstvima Unije. Isto tako slijedi da su okrivljenici manipulirali postupcima nabave s ciljem da određene tvrtke budu odabrane, dok im je zauzvrat dio plaćenog novca bio vraćen ili su prema njihovim uputama plaćani računi za njihove privatne potrebe, izvijestio je ranije EPPO. Drugi okrivljenici optuženi su za podnošenje nevaljanih ili precijenjenih ponuda kako bi osigurali odabir ponuda pogodovanih društava.

Konkretne optužbe Bivši dekan Đapo i bivši profesor Pribičević optuženi su i za trošenje projektnih sredstva za kupnju dvaju vozila koja su se koristila za osobne potrebe profesora i jednog drugog zaposlenika Geodetskog fakulteta. Uz to, novcem od projekta kupili su i motorni brod koji nije korišten za projektne aktivnosti, već su ga dali u najam za nautički turizam. Nadalje, terete se da su u najmanje 266 slučajeva podnijeli lažne podatke za putne troškove i dnevnice za sebe i devet članova projektnih istraživačkih timova i stručnih suradnika za putovanja koja nisu obavljena. Bivšeg pomoćnika ministra kulture i medija Trupkovića terete za kriminalne radnje nakon imenovanja voditeljem tima za snimanje zgrada oštećenih u dva potresa u ožujku i prosincu 2020. što je uključivalo trodimenzionalno dokumentiranje oštećenja. Sumnja se da je s tadašnjim dekanom Đepom dogovorio da će, u zamjenu za materijalnu korist, taj posao dokumentiranja biti povjeren Geodetskom fakultetu, iako je znao da taj fakultet za to nema kapaciteta i da će za posao angažirati tvrtku kojom upravljaju dekan i profesor.