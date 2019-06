Dupin, ris, vuk i bjeloglavi sup najugroženije su životinje u Hrvatskoj; pokrenuta kampanja za njihov opstanak

Hrvatska je jedna od najbogatijih europskih zemalja po svojoj bioraznolikosti. Unatoč prirodnim bogatstvima, mnoge životinjske vrste su ugrožene, a među najugroženijima su ris, vuk, dupin i bjeloglavi sup. Stoga je pokrenuta kampanja pod nazivom 'Zaštićene zakonom' u svrhu pomoći zakonom zaštićenim životinjama u Hrvatskoj, koja je predstavljena u srijedu u Izložbenom paviljonu Botaničkog vrta u Zagrebu

'Želja nam je osvijestiti širu javnost o zaštićenim životinjama u Hrvatskoj i zajedničkim snagama pridonijeti njihovom opstanku', objasnio je direktor marketinga i izvrsnosti brendova Zagrebačke pivovare Ivan Šuvar te dodao kako su kroz istraživanje prepoznali da su dupin, vuk, ris i bjeloglavi sup najugroženije životinje kojima je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija.

'Zadali smo si ambiciozan cilj, a to je da skupimo više od 600 tisuća kuna . Također, pokrenuli smo web stranicu na kojoj će se potrošači moći više informirati o važnosti i specifičnostima zaštićenih životinjskih vrsta te u realnom vremenu vidjeti kako se prikupljaju donacije', ističe.

Ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta Damir Skok objašnjava da su vukovi na vrhu hranidbenog lanca i zbog tog položaja su iznimno važni za održavanje ravnoteže i bogatstva životinjskih vrsta te ukupnog ekosustava na kojem obitavaju, a sredstva će iskoristiti za uređenje nove nastambe za vukove, kojih u Hrvatskoj trenutno ima između 140 i 210.

'Došlo je do slabljenja vrste zbog parenja u srodstvu, pa smo iz Rumunjske doveli 14 jedinki i tako započeli repopulaciju risa', govori stručna suradnica Udruge BIOM Ivana Selanec te dodaje kako će iskoristiti novac za nabavu 30 fotozamki, koje omogućuju pojedinačno razlikovanje, i alata za DNK analizu s ciljem doprinosa saznanjima o risu na područjima na kojima se do sada nije istraživalo. Trenutna procjena populacije risa je 40 do 60 jedinki.

Voditeljica edukacijskog centra u Institutu za istraživanje i zaštitu mora Plavi svijet Andrea Borić navodi kako će uložiti novac u renovaciju stana za studente i istraživače jer, kako kaže, nije jednostavno doći do Velog Lošinja, a smještaj je moguć od tjedan dana pa do šest mjeseci.