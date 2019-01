Dugogodišnji Trumpov saveznik Roger Stone uhićen zbog laganja Kongresu, kaže da je lažno optužen

Roger Stone, dugogodišnji savjetnik Donalda Trumpa, uhićen je i optužen u petak za laganje Kongresu o objavi ukradenih emailova Demokratske stranke tijekom izborne kampanje 2016., dok on tvrdi da je lažno optužen

Politički strateg i savjetnik iz sjene republikanskih čelnika, Stone je posljednji bliski Trumpov suradnik koji je uključen u istrage specijalnog tužitelja Roberta Muellera o tome je li Trumpova kampanja bila u dosluhu s Rusijom kako bi pomogla u pobjedi na izborima.

Ston je optužen za lažna svjedočenje, utjecaj na svjedoka i opstrukciju službene procedure.

"Izjasnit ću se nedužnim na te optužbe. Mislim da se radi o političkim progonima", rekao je.

"Nakon dvogodišnje inkvizicije današnje optužnice ni na koji se način ne odnose na dosluh s Rusijom, koordinaciju s WikiLeaksom ili bilo koje drugo nezakonito djelo u vezi s kampanjom 2016.", rekao je novinarima nakon izlaska iz suda.i

Dio okupljenih je skandirao "Uhitite ga" ("Lock him up"), prema sloganu "Lock her up" Trumpovih simpatizera tijekom kampanje 2016. o njegovoj protivnici Hillary Clinton.

Roger Stone je ponovio da neće svjedočiti protiv predsjednika.

"Ja sam jedan od njegovih najdugovječnijih prijatelja. Gorljivi sam predsjednikov pobornik. Mislim da radi odličan posao", dodao je.

Ta optužba nema nikakve veze s predsjednikom ni s Bijelom kućom, reagirala je glasnogovornica Bijele kuće Sarah Sanders.

"Najveći lov na vještice u povijesti naše zemlje! NIJE BILO DOSLUHA!" napisao je na Twitteru Donald Trump.