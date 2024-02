Državni tajnik otkrio koliko će trajati vožnja vlakom između Zagreba i Splita

Ovo je tek jedna od injekcija investicija u željeznički sektor u koji u narednim godinama namjeravamo investirati preko šest milijardi eura, odgovorio je državni tajnik na upit Andreje Marić (SDP) o sudbini međimurskih pruga. Iz ugovora je, kaže, vidljivo 50-ak projekata indikative naravi, a u njima su i pruge od Pitomače preko Križevaca prema Varaždinu i Međimurju.

Naglasio je i kako Vladin cilj nisu samo pojedine dionice pruga, cilj je u 10 godina, „u strateškom smislu“ obnoviti cjelokupnu mrežu.

Do 2027. od Zagreba do Splita za oko četiri i pol sata

Samo u ovom kreditu, u dvije faze, namjeravamo obnoviti 500 kilometara lokalnih i regionalnih pruga, istaknuo je Gospočić i dodao kako u deset godina slijedi renesansa željezničkog sustava. Najavio je i da bi se do 2027. od Zagreba do Splita vlakom trebalo stizati za oko četiri i pol sata.

Plan je do 2027. imati šest novih elektro-diesel vlakova za Split, ugradnjom nove signalno-sigurnosne opreme od Knina do Splita, naša je projekcija da do 2027. imamo oko 4, 5 sata vlakom do Splita, rekao je Anti Sanaderu (HDZ) koji je upozorio da se sada putuje „kao u kaubojskim filmovima".

Martini Vlašić Iljkić (SDP) koja se zanimala što je s obnovom dionice Čaglin-Našice, rekao je da će biti „riješena“ u narednih pet godina iz predmetnog kredita.

U ovom programu nema pruga za koje će se otkupljivati zemljište, ovih 900 milijuna koji se planiraju u biti su za već postojeće, izgrađene pruge kojima namjeravamo podići standard i brzine, sa sadašnjih 60 ili 50 kilometara na 100 – 120 kilometara na sat, rekao je Gospočić Eriku Fabijaniću (SD) koji se nada da će sredstva biti racionalno trošena.

Zastupnici nisu imali primjedbe da se za članove Povjerenstva za prigovore, jednog od tijela Hrvatske zaklade za znanost, imenuju Ivica Vilibić, Goran Martinović, Marijeta Kralj, Josip Mikulić i Vesna Barić Punda, no Sabina Glasovac (SDP) neprihvatljivim drži jednu drugu stvar. Od 10. siječnja od 30. studenoga prošle godine ste mozgali kojih pet kandidata od njih 15 predložiti Saboru, puževi su peta brzina za vas, rekla je Vladinu predstavniku.

Primjedbi nije bilo ni na prijedlog da se za članicu Upravnog odbora te Zaklade imenuje Zrinka Kovarik, na prijedlog Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, a da se dužnosti člana, na njegov zahtjev, razriješi Srećko Kovač, imenovan na prijedlog Instituta za filozofiju.