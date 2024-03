Vidović Krišto vladajućima u Saboru: 'Vi više niste HDZ, nego JDZ'

„Plenković ne radi za hrvatske interese, po svim mjerilima - demokratskim, međunarodnim, vi ste veleizdajnici i to ne samo zbog korupcije“, rekla je zastupnica HDZ-ovom Goranu Ivanoviću u maratonskoj saborskoj raspravi o Strategiji demografske revitalizacije Hrvatske do 2033. godine. Ustvrdila je i kako premijer Plenković ne radi za hrvatske interese, kako podupire velikosrpsku agendu.

Spočitnuo joj je i da se pretvorila u tik-tokericu, „nešto s čim se bave djeca do 16 godina“. Dođete, izvrijeđate nas i to u roku pola sata stavite na TikTok, pa vam ljudi poručuju bravo, kraljice, a niste na radnom mjestu bili ni pola sata, dodao je. Poručio joj je i kako će doći dan kada će morati objasniti narodu za čije interese to radi i koliko to košta.

HDZ-ovi zastupnici uzvratili su Vidović Krišto da svakodnevno širi negativnu atmosferu, da je „ekspresna na difamacijama“, vrlo opasna za Hrvatsku i njenu budućnost. „Svakodnevno klevećete i vrijeđate, jedino tko je izdajnik ste vi“, rekla joj je Nikolina Baradić (HDZ).

Peović je u srijedu optužila HDZ-ove zastupnike da su kvislinzi, na što joj je predsjednik Sabora Gordan Jandroković uzvratio da je ona „kvisling, izdajica hrvatskoga naroda“. Za "veleizdajništvo“ je u četvrtak vladajuće prozvao Nikola Grmoja (Most), na što mu je Jandroković uzvratio da je veleizdajnik on, a ne netko drugi.

„Kada kažete nekome da je veleizdajnik, kao da pozivate na to da ga se likvidira. Nema gorega u politici nego čovjeka nazivati veleizdajnikom i kvislingom. Tim izrazom prelazi se crta onoga što je dopušteno'', odgovorio mu je predsjednik Sabora.