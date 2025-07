Državni tajnik otkrio ključne uvjete za hrvatsko priznanje Palestine

Izraelski i američki dužnosnici objavili su kako Hamas nema želju za primirjem te da je sporna točka - razmjena palestinskih zatvorenika za taoce u Gazi. Hamas to opovrgava, a pritisak na obje strane raste dok se glad i smrt šire Gazom.

Što Hrvatska planira?

Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručuju da bi se odluka o priznavanju Palestine trebala donijeti na razini cijele Europske unije. Frano Matušić, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, komentirao je za RTL priznanje Palestine.

'Hrvatska već duže vrijeme zagovara dvodržavno rješenje koje bi se trebalo postići političkim putem, kroz dijalog između Izraela i Palestine. Za to, naravno, moraju biti ispunjeni određeni preduvjeti. Jedan od ključnih je puštanje talaca koji se još uvijek nalaze u zatočeništvu Hamasa od 7. listopada 2022.

Zatim, hitna dostava humanitarne pomoći ženama i djeci u Gazi, kao i prestanak stradanja civila. To su sve preduvjeti koji će, sasvim sigurno, biti nužni kako bi se postigao dugotrajan mir i pravedno rješenje.

Izuzetno je važno da cijeli proces završi dogovorom između Izraela i Palestine, uz podršku međunarodnih organizacija. Također, Izrael mora dobiti sigurnosna jamstva koja su mu potrebna kako bi mogao nastaviti živjeti u miru. S druge strane, države u njegovu okruženju, koje još nisu priznale Izrael, trebale bi to učiniti. Za to je potreban širi pristup.

Hrvatska podržava sve napore koji vode u tom smjeru. Stoga ćemo biti prisutni i na konferenciji koja će se održati u Ujedinjenim narodima, na prijedlog Francuske i Saudijske Arabije', rekao je Matušić koji je u nedjelju otputovao u New York, gdje će sudjelovati na toj konferenciji i iznijeti stav Republike Hrvatske.

'Taj stav je u skladu s onim što sam upravo rekao. Treba istaknuti da je Hrvatska već poduzela niz koraka kako bi pomogla stanovništvu Gaze. Više puta smo financirali humanitarnu pomoć putem različitih međunarodnih organizacija, uglavnom onih koje djeluju pod okriljem UN-a.

Primjerice, prije mjesec dana ministar Gordan Grlić Radman potpisao je donaciju od milijun eura putem UNICEF-a, namijenjenu humanitarnim potrebama civilnog stanovništva u Gazi – prvenstveno djeci i ženama. Također, poslali smo i 400 tona brašna iz luke Rijeka prema Port Saidu u Egiptu, koje je preuzeo Crveni polumjesec i dalje distribuirano stanovnicima Gaze.

I prije toga Hrvatska je u nekoliko navrata financirala humanitarnu pomoć za Gazu. U tom smislu nastavljamo djelovati i dalje ćemo pružati podršku civilnom stanovništvu, kao i inzistirati na prekidu civilnih stradanja u Gazi. To su naši ključni ciljevi, i vjerujemo da će, ako se ostvare, to biti na zadovoljstvo svih. Time bi se osigurala stabilnost i dugotrajan mir na Bliskom istoku, što je također izuzetno važno.



Želio bih istaknuti i činjenicu da je do sada svega 11 država članica Europske unije priznalo Palestinu – većina njih još 1988. godine, uglavnom zemlje istočne Europe, od Poljske do Bugarske. Bilo bi poželjno da se rješenje izraelsko-palestinskog pitanja pronađe zajednički, u okviru Europske unije, kako ne bi dolazilo do pojedinačnih priznanja. Potrebno je donijeti odluke na temelju pravih temelja koji će osigurati dugotrajan i pravedan mir te stabilnost na Bliskom istoku.

Vjerujemo da će o tim temama biti mnogo rasprave na konferenciji u New Yorku, i Hrvatska će u njoj aktivno sudjelovati', poručio je Matušić.