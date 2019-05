Država pokrenula 1500 postupaka protiv bespravnih korisnika državne imovine

Ministar državne imovine Goran Marić izjavio je u ponedjeljak u Splitu da svaki dan pronalaze kako je Republika Hrvatska suvlasnik određenih nekretnina kojima se 30 godina bespravno koriste nepoznate pravne osobe kojima se ulazi u trag te da je dosad pokrenuto 1500 postupaka protiv onih koji su se bespravno koristili državnom imovinom

Ustvrdio je kako se time nitko nije bavio i podsjetio da je Ministarstvo državne imovine trebalo biti utemeljeno 1991. godine pa danas za njim ne bi bilo potrebe.

"Nijedna tranzicijska zemlja koja je mijenjala društveni sustav nije dobro prošla a da nije imala institucionalnu brigu o svojoj imovini. U Hrvatskoj je to izostalo, zato je sada golemi teret na Ministarstvu državne imovine. Svagdje gdje je vladala uređena anarhija mi smo morali reagirati. Institucionalno je reagirala Vlada i ministarstvo. Naravno da su mnogi zatečeni tim novim odnosom, ali zar je normalno da netko u središtu Splita ili Zagreba potpuno besplatno koristi prostor čiji nije vlasnik ili ga čak iznajmljuje trećim osobama i to naplaćuje?" upitao je ministar Marić, dodajući kako to nije normalno te da te nenormalne pojave eliminiraju.