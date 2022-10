Dražen Jurković: Po novom zakonu HZZO gubi gotovo dvije milijarde kuna godišnje

O dugovima u zdravstvu i zdravstvenoj reformi u Newsroomu televizije N1 govorio je Dražen Jurković, direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu

“Ne postoji građanin ove zemlje koji nije zainteresiran za zdravstvenu reformu. Interesi su ogromni, a u konačnici to odnosi i velik dio kolača državnog proračuna”, rekao je za N1.

Kako navodi, predložen je cijeli niz mjera koji nije uključen u novi Zakon o zdravstvenom osiguranju. “Predlagali smo dodatno osiguranje, porez na rizično ponašanje, govorili smo da neće biti dobro ako se diraju članak 72. i 82. zakona, koji određuju transakcije transfera državnog proračuna prema HZZO-u. Ovim zakonom su ti članci izbačen”, rekao je.

“Prema našem izračunu, Ministarstvo financija trebalo bi temeljem članka 72. i 82. uplaćivati na račun HZZO-a do 4 i pol milijarde kuna godišnje. Prema novom zakonu, oni to mogu ‘ako hoće’. To je ključni problem. Po novom zakonu HZZO gubi gotovo dvije milijarde kuna godišnje”, rekao je.

Tvrdi da HZZO ne može financirati zdravstvenu zaštitu iz doprinosa. “Moraju postojati transferi iz državnog proračuna, a oni se relativiziraju novim zakonom. Dalje će se događati to da ćemo i dalje imati nedostatna sredstva, sanacije, neredovite plaće i kašnjenje, što će biti loše po pacijente”, rekao je.