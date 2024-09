Dramatičan vremenski scenarij za vikend: Južina, oluje i nagli zagrljaj hladnoće

Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorskim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo te južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 °C, ponegdje na sjeveru Jadrana malo niža.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano vrijeme s povremenim umjerenim južnim i jugozapadnim vjetrom. Temperature će biti znatno iznad prosjeka za ovo doba godine – jutarnje između 15 i 18 °C, dok će popodnevne temperature dosezati od 28 do čak 31 °C, prognozirala je Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a za HRT .

Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz povremena sunčana razdoblja i ponegdje kišu, naročito u drugom dijelu dana. Dnevne temperature kretat će se od 22 °C u Gorskom kotaru do 26 °C uz obalu i na otocima.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije očekuje se vrlo toplo i vjetrovito vrijeme uz umjereno do jako jugo, a prema otvorenom moru i olujne udare. More će biti valovito, a dan pretežno sunčan, no popodne je u južnijim dijelovima moguć poneki pljusak.