Drama u Vinogradskoj ne prestaje: Deset radiologa dalo otkaz, propao i pokušaj ministrice Hrstić

Situacija u KBC-u Sestre milosrdnice, nakon ponovnog izbora Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, i dalje je neizvjesna. Unatoč razgovorima s ministricom zdravstva Irenom Hrstić, nezadovoljni liječnici zasad ne odustaju od namjere da napuste bolnicu, a sve se više otvara pitanje kako bi njihov odlazak mogao utjecati na organizaciju rada i zdravstvenu skrb za pacijente

U posljednjih 11 dana, podsjetimo, zahtjeve za otkaz podnijelo je ukupno deset radiologa, među kojima sedmero s Klinike za tumore. Ako svi ustraju u svojoj odluci, na toj bi klinici mogla ostati samo dvojica radiologa. Ministrica Hrstić sastala se s nezadovoljnim liječnicima u petak u Ministarstvu zdravstva, a razgovor je, kako piše novinarka Martina Pauček Šljivak iz 24sata, protekao u mirnom ozračju i trajao oko sat vremena. Ipak, konkretan dogovor kojim bi se zaustavio njihov odlazak nije postignut.

Ministrica predložila izdvajanje Klinike za tumore Kako doznaju 24sata, jedna od mogućnosti o kojima se razgovaralo bilo je organizacijsko izdvajanje Klinike za tumore iz Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju. Takvim bi se rješenjem radiolozi koji rade na Klinici za tumore organizacijski odvojili od Zavoda, što znači da im Dijana Zadravec, u slučaju preuzimanja dužnosti predstojnice, više ne bi bila izravno nadređena. Međutim, liječnici taj prijedlog nisu prihvatili jer smatraju da se njime ne rješavaju problemi zbog kojih su odlučili otići. Prema izvorima upoznatima sa sadržajem razgovora, njihova zabrinutost ne odnosi se isključivo na organizacijski ustroj Klinike za tumore, nego i na buduće funkcioniranje cijelog Zavoda te uvjete u kojima bi trebali nastaviti raditi. Iako je sastanak protekao bez napetosti, liječnici nakon njega nisu željeli davati izjave novinarima. Hrstić je pak poručila da su joj iznijeli svoje probleme i moguće izazove s kojima bi se Zavod mogao suočiti. 'Osobe koje su uručile zahtjev za otkazom ugovora o radu svakodnevno rade svoj posao i zdravstvena usluga u KBC-u Sestre milosrdnice se potpuno redovno održava, a to je najvažnije. Iskazali su mi svoje probleme i potencijalne izazove koje vide u ovom trenutku u funkcioniranju Zavoda i potencijalnoj budućnosti. Moram priznati da je stvarno bio ugodan razgovor', izjavila je ministrica.

Klinika za tumore mogla bi ostati sa samo dva radiologa U međuvremenu se broj liječnika koji su podnijeli zahtjeve za otkaz popeo na deset. Sedmero ih radi na Klinici za tumore, gdje bi nakon njihova eventualnog odlaska ostala samo dvojica radiologa. Takav razvoj događaja mogao bi znatno otežati organizaciju radiološke dijagnostike, posebno kada je riječ o onkološkim pacijentima. Radiolozi imaju važnu ulogu u otkrivanju i praćenju malignih bolesti, procjeni proširenosti tumora te planiranju liječenja. Njihov rad posebno je važan u ustanovi u kojoj se, prema navodima 24sata, liječi oko 40 posto svih slučajeva raka dojke u Hrvatskoj. Među liječnicima koji žele otići i stručnjaci za složene zahvate Iako liječnici koji su predali zahtjeve za otkaz još uvijek rade, pitanje je kako će se zdravstvena skrb organizirati ako do njihova odlaska doista dođe.Osim sedmero radiologa s Klinike za tumore, zahtjeve za otkaz podnijela su i trojica radiologa s lokacije Vinogradska. Među njima su dvojica neurointervencijskih radiologa koji su, prema pisanju 24sata, ondje jedini izvodili hitne neurointervencijske zahvate. Riječ je o posebno zahtjevnim postupcima, među kojima su liječenje moždanih aneurizmi i zaustavljanje krvarenja nakon njihova puknuća, ali i mehanička trombektomija, zahvat uklanjanja krvnog ugruška kod određenih vrsta moždanog udara. Takve intervencije zahtijevaju visoko specijalizirane liječnike, a pravodobno izvođenje zahvata može biti ključno za ishod liječenja. Zahtjev za otkaz podnio je i intervencijski radiolog koji, prema izvorima 24sata, ima veliko iskustvo u liječenju tumora bubrega te metastaza na plućima i kostima.

Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







+4 Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL