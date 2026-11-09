Ministrica Hrstić predstavlja nacionalne planove za mentalno zdravlje

Akcijski planovi obuhvaćaju, među ostalim, probir 30 posto odraslih na mentalne poremećaje te probir 50 posto školske populacije kako bi se rano prepoznali mentalni poremećaji, uspostavu 30 mobilnih timova za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici koji bi trebali pridonijeti smanjenju broja hospitalizacija i boljoj dostupnosti liječenja, povećanje broja educiranih odgojno-obrazovnih djelatnika za prepoznavanje problema mentalnog zdravlja s početnih 2.350 na 10.000, te smanjenje stope samoubojstava za 10 posto.

Osim teme mentalnog zdravlja o kojoj će, među ostalima, govoriti predstojnik Klinike za psihijatriju i psihološku medicinu KBC-a Zagreb Darko Marčinko te drugi ugledni stručnjaci i predstavnici institucija, konferencija će obuhvatiti i drugi važan javno-zdravstveni problem: debljinu.

Uz ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka i predsjednika Hrvatskog društva za debljinu Davora Štimca, sudjelovat će i stručnjaci za zdravstvenu ekonomiku, tjelesnu aktivnost i kardiologiju.

Posebno je vrijedno što će se čuti i glas pacijentice Hane Božićević, koja će govoriti o vlastitom iskustvu života s debljinom.

Cilj konferencije je razmjena stručnih iskustava i primjera dobre prakse te oblikovanje zaključaka i preporuka koje mogu pridonijeti unaprjeđenju javnozdravstvenih politika i zdravstvene skrbi.

Konferencija će se održati na Sveučilištu Algebra Bernays u Zagrebu, 9. studenoga 2026. godine, s početkom u 9.30 sati.

Detaljan program dostupan je na mrežnoj stranici zdravlje.hina.hr/konferencija.