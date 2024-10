Dragovoljac, ginekolog koji je odstranio krivi jajnik i ministar u sjeni: Evo tko je bio Ante Ćorušić

Bio je dugogodišnji istaknuti član HDZ-a, čelnik HDZ-ova Odbora za zdravstvo, predstojnik Zavoda za ginekološku onkologiju KBC-a Zagreb, a u siječnju 2016., na prvoj sjednici vlade Tima Oreškovića , u kojoj je HDZ-ov tadašnji šef Tomislav Karamarko bio potpredsjednik, imenovan je ravnateljem KBC-a Zagreb i na toj je dužnosti ostao do danas.

Ćorušić potječe iz Imotske krajine, iz mjesta Lovreć, a rođen je 1958. u Splitu, u kojem je i proveo dio djetinjstva. Nakon završenog studija medicine specijalizirao je ginekologiju, a specijalizaciju je privremeno prekinuo u svibnju 1991. jer se javio kao dragovoljac u Glavni stožer saniteta te je na ratištu, u postrojbama hrvatske policije i tadašnjeg Zbora narodne garde, proveo više od 19 mjeseci, tijekom kojih je zbrinjavao ranjenike od Vukovara, Vinkovaca i Osijeka do Pakraca, Lipika i Garešnice. Demobiliziran je u rujnu 1992., nakon čega je položio specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije, a potom je kao dragovoljac 1994. otišao u Novu Bilu, Vitez i Travnik.

Mjesto šefa najveće bolnice u Hrvatskoj, koja zapošljava gotovo šest tisuća ljudi, zapravo je bila utješna pozicija za Ćorušića jer ga je Karamarko htio postaviti za ministra zdravstva. Njegovo se imenovanje na ministarsku dužnost tada smatralo sigurnim, no to je spriječio tadašnji HDZ-ov koalicijski partner Most izašavši s podacima o liječničkoj pogrešci za koju je Ćorušić bio odgovoran.

Pacijentici odstranio pogrešan jajnik

Riječ je bila o operaciji iz 2014., tijekom koje je Ćorušić pacijentici odstranio pogrešan jajnik, zbog čega joj je kasnije isplaćena odšteta. Ćorušić je nekoliko godina kasnije tvrdio da se Most čak i predomislio, ali da je tadašnji premijer Orešković bio pod utjecajem liječničkih udruga koje su bile protiv njega, a ustrajao je u tome da nije napravio liječničku pogrešku.