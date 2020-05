U većini predjela u subotu će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Više oblaka bit će na krajnjem istoku te osobito u Dalmaciji gdje će mjestimice biti kiše, pljuskova i grmljavine

Uz slab do umjeren sjeverozapadnjak bit će razmjerno svježe za kraj svibnja. Podjednaka će svježina s najvišom temperaturom oko 19 °C biti i u središnjoj Hrvatskoj.

Promjenjivo se vrijeme u istočnoj Hrvatskoj nastavlja i u subotu. No mjestimične kiše bit će rjeđe nego u petak, osim uglavnom u najistočnijim krajevima, gdje će i dalje biti česta, javlja HRT .

No dok se temperatura u odnosu na petak neće odveć mijenjati, oblaka će ipak biti manje, a uz to će biti i suho.

Vjetar povremeno umjeren sjeverni. I u gorju će biti promjenljivo oblačno i uglavnom suho, a na sjevernom Jadranu sunčanije. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na moru bura, podno Velebita u početku i jaka, uz moguće valovito more, a poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 °C u gorju do 23 °C na sjevernom Jadranu.

Subota će u Dalmaciji biti nestabilnija.

Uz promjenljivu naoblaku bit će mjestimične kiše, pa i u obliku ponekog pljuska praćenog grmljavinom, uglavnom u južnijim područjima, gdje će puhati slab do umjeren zapadnjak. Sjevernije od Splita umjerena bura, koja će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak.