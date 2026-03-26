Donesena ključna odluka o Ciboni: Zagreb prebio dug, utakmice ostaju u Draženovu domu

Gradska skupština u četvrtak je jednoglasno usvojila zaključak gradonačelnika Tomislava Tomaševića o sudjelovanju Grada Zagreba u postupku preoblikovanja Košarkaškog kluba Cibona iz sportske udruge u sportsko dioničko društvo, kako bi se riješili dugovi i omogućio opstanak

Taj zaključak podržalo je svih 33 gradskih zastupnika nazočnih na sjednici. U Gradskoj upravi su istaknuli da je ta odluka došla kao posljedica njihova dugogodišnjeg napora da se sačuva KK Cibona kao dio zagrebačkog identiteta na način koji će omogućiti održiv opstanak kluba na transparentnim osnovama i bez dugova, a nakon što je dosadašnji model funkcioniranja Cibone kao udruge građana rezultirao neizvjesnošću i akumuliranim gubicima. "Kada sam postao gradonačelnik prije četiri i pol godine, dočekala me situacija da je Cibona doslovce bila na rubu da ode u stečaj. Dočekao me kostur Cibone", rekao je gradonačelnik Tomašević. Poručio je kako vjeruje da je ova odluka početak novog života za Cibonu i za zagrebački sport u cjelini. Rekao je i kako bi volio da se vlasnički udio Grada što prije, kad to bude moguće, proda i da Grad više ne bude suvlasnik Cibone.

Početak novog života Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš rekao je da je KK Cibona dio identiteta grada Zagreba, Hrvatske, te europske i svjetske košarke. Istaknuo je da je odluka rezultat višegodišnjeg rada i napora prvenstveno KK Cibona, svih uključenih te Gradske uprave koji su radili na tomu da se stvori prilika da jedan privatni investitor odnosno grupa privatnih investitora odluči uložiti vlastita sredstva u rad i u budućnost KK Cibone. "Ovim postupkom Grad Zagreb bi iz svojih ukupno nešto više od 500.000 eura potraživanja, koji se ukupno odnose i na Grad Zagreb i na Zagrebački holding i na povezane ustanove, pretvorio u udio u dionicama budućeg dioničkog društva, a ovisno o tome koliko se javi drugih dioničara, taj udio Grada može biti viši ili manji", rekao je Juroš. Napomenuo je da na temelju dosad izraženog interesa potencijalnih investitora, pri čemu jedan investitor Victor Dodig planira pored postojećih oko 1,8 milijuna eura uložiti još dodatnih oko 1,6 milijuna eura, Grad Zagreb bi postao vlasnik šest ili sedam posto dionica Cibone.