Dok su svi gledali u Pelješki most, Ribafish je oplivao 50 otoka i tako spojio Hrvatsku: 'Iscrpljen sam, razvaljen, ali i ponosan. Zahvaljujući svojoj tragediji, postao sam bolji čovjek'

Domagoj Jakopović Ribafish dovršio je posao. Po gotovo nesnosnoj buri otplivao je tih zadnjih osam stotina metara do Punta na Krku te su ga dočekali torta, potok šampanjca i nekoliko stotina djece. Nije bilo previše novinara i televizijskih kamera - baš tog dana valjda su se svi zaputili nekoliko stotina kilometara južnije, na Pelješki most

I tako od otoka do otoka, od juga prema sjeveru.

'Rok i ja smo jako voljeli putovati. U naših zajedničkih 12 godina obišli smo pet država, 18 županija i osam otoka. Onog trenutka u kojem sam zamislio projekt RokOtok , ono što mi se najviše usjeklo u pamćenje bilo je to da bismo mogli zajednički napraviti jedan krug, napraviti naš životni projekt i posjetiti svih 50 otoka', ispričao je Ribafish u videu kojim je najavio svoj projekt, pa se 6. srpnja 2019. godine bacio u more kod plaže nazvane Sunset Beach u Dubrovniku i zaplivao prema Koločepu.

I tako je na turi po otocima između Dubrovnika i Splita oko dvije tisuće mališana prošlo kroz njegove ruke. Priča se već pošteno zakotrljala, prenosila od usta do usta, pa ga je na Čiovu dočekalo njih pet stotina: ljudi su mu davali podršku pljeskom, toplom riječi i zagrljajem, a velik broj njih pridružio bi mu se i u plivanju.

Lani se dohvatio srednjeg Jadrana, od šibenske Brodarice prema Krapnju i dalje zadarskog arhipelaga, a ovog ljeta krenuo je od Vira prema Pagu, Molatu, Istu, Rabu, Cresu i Lošinju, pa na Krku zaključio svoj pothvat od dvije stotine kilometara.

'Od prvog maja skinuo sam deset kila, a sada sam sretan i ponosan - ali i nikakav, prazan. Iscrpljen sam i razvaljen. Zadao sam si projekt kako bih produžio sjećanje na klinca kojega nema, i više ga neće biti, a sad sam ga odradio. I što dalje? Pojma nemam: putujem, gledam slike, Sunce i zvijezde. Plačem i nemam pojma što dalje sa sobom', iskren je Ribafish.

Ali bit će nešto, otkriva nam. Opet nešto za djecu.

'Ona su čudo. Na otoku Šćedru me, recimo, dočekao samo mali Grgo. Četiri godine. Dogovorili smo se da ću ja njemu pričati o prirodi i otocima, a on meni o transformerima, pa smo tako diplili sat vremena i na kraju su nas morali razdvajati. Na drugom otoku prišao mi je dječak i počeo me dirati po nozi, pa se rasplakao: kako sam obično plivao u odijelu, a tada bez njega, rastužio se i otrčao svojoj mami sav u suzama. 'Mama, pa ovo nije Aquaman', jecao je mali', smije se sugovornik tportala.

'Na Sestrunju me dočekao transparent koji su djeca oslikala temperama, pa to je da se raspadneš prije nego što si doplivao! Klincima smo dijelili sitne poklone, od majica i ručnika do medalja i karta hrvatskih otoka. Obećao sam da ću svakoga tko 'skupi' ovih pedeset otoka voditi na ćevape i vidio bih sjaj u njihovim, ali i užas u roditeljskim očima.'