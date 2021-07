Ribafish s najljepšom ljetnom avanturom uplivao u cilj: 'Eto nas danas na više od pola prijeđenog puta'

Posljednjim skokom u more s otočića Galovca i plivanjem do mjesta Preko na Ugljanu, Domagoj Jakopović Ribafish završio je danas u 18 sati drugu plivačko – edukativnu etapu projekta pod nazivom #RokOtok

Ovogodišnja plivačka etapa, u sklopu projekta #RokOtok započela je 3. srpnja 2021. godine plivanjem od Brodarice do otoka Krapnja, dok se Ribafishu na prvoj dionici pridružilo 60 plivačica i plivača. Sveukupno se preplivalo preko 50 kilometara i na svakom od posjećenih otoka, osim Kornata, održane su interaktivne radionice, potrage za blagom, akcije čišćenja i sakupljanja smeća te edukativne igre u prirodi za djecu, mlade i njihove roditelje.

'Obećao sam svom sinu da ćemo zajedno posjetiti svih 50 nastanjenih hrvatskih otoka i eto nas danas na više od pola prijeđenog puta. RokOtok je prerastao u projekt koji je dotaknuo mnoge otočane i otočanke te potaknuo na ozbiljno razmišljanje i promjenu navika kod mladih. Cilj nam je bio spojiti u ovu avanturu novih 17 otoka i u tome smo danas uspjeli. Iako nije sve išlo onako glatko kako smo se nadali, ipak zahvaljujući dobrim ljudima, prijateljima, sponzorima, lokalnim vlastima, turističkim zajednicama te ponajviše samim otočanima, uspjeli smo izgurati cijelu planiranu dionicu do kraja i zbog toga sam sretan čovjek. Ovogodišnja etapa nam je ponovno pokazatelj da smo na dobrom putu i da djeca cijene kvalitetan edukativan sadržaj te iskreno vjerujem da će im naučeno ostati u navikama i u budućnosti. Ako već moram navesti nekakav zaključak ovogodišnjeg RokOtoka, onda je to da želim djeci da u što manjoj mogućoj mjeri provode vrijeme pred ekranima, da se okrenu prirodi i mašti te da roditelji posvete svaku slobodnu stotinku svojeg slobodnog vremena najvećem blagu na svijetu, a to su djeca', izjavio je Ribafish prilikom završetka druge etape #RokOtoka.