Domagoj Ivan Milošević preuzima novu funkciju u stranci i poručuje: Podravku treba privatizirati

Nekadašnji potpredsjednik Vlade za investicije Domagoj Ivan Milošević već više od godinu dana u fokusu ima europske poslove, dok su poduzetništvo i gospodarstvo u drugom planu. No već za nešto više od tjedan dana Milošević će biti jedan od glavnih HDZ-ovih ljudi zaduženih za poduzetnike i obrtnike

Nakon što je s čela HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika otišao Hrvoje Marušić, koji je zbog svojih izjava isključen iz stranke, ta HDZ-ova grupacija ovih dana trebala bi dobiti novog predsjednika. Izbori će biti održani 7. travnja, no izvjesno je da će pobjedu odnijeti jedini kandidat Domagoj Ivan Milošević, koji se nakon nekoliko godina vraća u resor gospodarstva i poduzetništva.

'Znate kako kažu: možete čovjeka izvaditi iz džungle, ali ‎ne možete džunglu iz čovjeka. Tako bi se najbolje mogla opisati moja spona s poduzetništvom. I prije nekoliko godina zalagao sam se za jaču aktivnost HDZ-ove Zajednice poduzetnika i obrtnika, kada ju je vodio bivši predsjednik, gospodin Marušić, a nakon što je on napustio dužnost, odlučio sam se sam angažirati kako bismo ojačali organizaciju. Motiv za ulazak u politiku, a to je bilo 2011., kada me premijerka Jadranka Kosor pozvala u Vladu, bilo je uvjerenje da hrvatskoj državnoj politici nedostaje ljudi iz realnog sektora koji bi bili spona između javnog sektora i gospodarstva i koji bi mogli prezentirati probleme i potrebe gospodarstva. I danas mislim jednako', kaže Milošević u kratkom razgovoru za tportal.