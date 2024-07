Dokument otkriva zašto Rusi ponekad bombardiraju sami sebe

Dokument, za koji se vjeruje da ga je sastavio gradski odjel za hitne slučajeve Belgoroda, bilježi 38 incidenata u godini od travnja 2023. do travnja 2024., prenosi Kyiv Independent.

"Mislimo da su ova slučajna ispuštanja uzrokovana nepouzdanošću ovih kompleta, nešto što izgleda ne smeta zračnim snagama", rekao je Leviev za Washington Post.

U prošlosti je prijavljeno nekoliko incidenata pada ruskih bombi u regiji Belgorod, od kojih je najpoznatiji onaj u travnju 2023. koji je rezultirao ogromnim kraterom u središtu Belgoroda.

Dana 12. svibnja, eksplozija je dovela do djelomičnog urušavanja stambene zgrade u Belgorodu, ubivši 17 ljudi. Kremlj je za to okrivio ukrajinski projektil, no istraživači OSINT-a zaključili su da je riječ o ruskoj bombi.

Dokument do kojeg je došao WP sugerira da su takvi događaji daleko rašireniji nego što se prije mislilo jer mnoge bombe ne eksplodiraju i slete u manje naseljena područja oko grada, a ponekad ih danima kasnije otkriju farmeri i čuvari parka.