[DOKUMENT] Od ponoći na snazi nove, blaže mjere: Odluka Nacionalnog stožera crno na bijelo, pogledajte što se sve točno mijenja

Stožer civilne zaštite RH donio je novu odluku o nužnim epidemiološkim mjerama radi sprječavanja prijenosa Covida-19 koja je stupila na snagu 28. svibnja, i trajat će do 15. lipnja, a kojom, uz ostalo, na javnih događanjima i okupljanjima može biti do 100 osoba, a na svadbama do 120 osoba

S obzirom na epidemiološku situaciju i mogući prijenos bolesti Covid-19 i dalje su na snazi stroge mjere fizičkog distanciranja (najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru i 1,5 metar na otvorenom prostoru), a ako nije moguće održavanje fizičke distance obvezno je korištenje maski, navedeno je na Vladinoj internetskoj stranici koronavirus.hr.

Kako je priopćeno, nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom odlukom su zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 100 osoba na jednom mjestu, javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 23 sata, na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom, a uprave groblja obvezne su nadzirati pridržavanje protuepidemijskih mjera.

Ograničenje radnog vremena za pekarnice i trgovine kruhom i pekarskim proizvodima je do 23 sata, zabranjuje se prodaja alkoholnih pića od 23 sata do 6 sati. Rad ugostiteljskih objekata i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja pružaju ugostiteljske usluge, ograničava se na način da hranu, piće, napitke i slastice mogu usluživati na prostoru za usluživanje na otvorenom, uz strogo pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a radno vrijeme može se odrediti u trajanju od 6 do 23 sata

Izmijenjena je Odluka kojom se ograničavaju okupljanja i uvode druge mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. Nužne epidemiološke mjere određuju se u trajanju do 15. lipnja.

Ugostiteljski objekti dostavu, odnosno isporuku hrane, pića, napitaka i slastica mogu vršiti uz osobno preuzimanje pred ulazom u ugostiteljski objekt bez ulaska u isti, dostavu iz ugostiteljskog objekta vlastitim dostavnim vozilom, dostavu iz ugostiteljskog objekta temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sklopljenim između ugostitelja i treće osobe ( pravne ili fizičke-obrtnici), koji su registrirani i upisani u Upisnik subjekata u poslovanju s hranom „drive in“ načinom.

Do 15.6. produljuje se trajanje odluka o:

Odluke stupaju na snagu 28.5.

Iznimno od protuepidemijske mjere ugostiteljskim objektima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji, sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela, pripremaju i uslužuju goste toplim i hladnim jelima te slasticama, dopušteno je, uz strogo pridržavanje općih epidemioloških mjera i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), usluživanje gostiju u zatvorenim prostorima.