[DOKUMENT] Objavljena prva financijska izvješća: Evo tko je među kapitalcima potrošio najviše milijuna, a tko je prikupio najviše donacija

Državno izborno povjerenstvo objavilo je financijska izvješća stranaka i nezavisnih lista koje će se naći na izbornim listićima u nedjelju 5. srpnja. Riječ je o prvim izvješćima o troškovima i donacijama od početka kampanje do 27. lipnja. Konačna izvješća moraju biti predana do 30 dana nakon izbora, dakle do 4. kolovoza

HDZ je do 27. lipnja prikupio 1.755.255 kuna donacija. Na listi donatora brojni su dužnosnici te stranke. Najviše su u toj kategoriji donirali Gordan Grlić Radman i Željko Reiner, i to po 30 tisuća kuna, a široke ruke bio je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković s donacijom od 20.000 kuna.

Glavni tajnik stranke Gordan Jandroković donirao je 16.000 kuna, a po 15 tisuća Nina Obuljen Koržinek, Josip Đakić, Oleg Butković i Ivan Anušić. Darinko Kosor iz HSLS-a, koalicijskog partnera HDZ-a, donirao je 11 tisuća kuna, a ministrica Bedeković deset tisuća, kao i njezina prethodnica Nada Murganić. Na popisu tvrtki, najveći pojedinačni iznos dale su one što se tradicionalno nalaze na popisu donatora HDZ-a. Tako je 150 tisuća kuna dala tvrtka Bistra d.o.o. iz Đurđevca, u vlasništvu karlovačkog poduzetnika Marka Habijaneca. Sto tisuća kuna donirala je pak tvrtka Agrochem-Maks iz Zagreba.

HDZ-ovci su pak do zadnjeg tjedna kampanje potrošili znatno više od iznosa donacija - 7,6 milijuna kuna. Od toga čak 5,2 milijuna kuna platili su oglašavanje u medijima. Restart koalicija prikupila je 283 tisuće kuna donacija do zadnjeg tjedna kampanje. Među SDP-ovcima se financijski isprsio Siniša Hajdaš Dončić s doniranih 30.000 kuna, 11.600 kuna donirao je Željko Sabo, a po deset tisuća Peđa Grbin i Željko Kolar.

Među uplatama pravnih osoba nema visokih iznosa. Do 27. lipnja u kampanji su potrošili 8,4 milijuna kuna, a od toga nešto manje od četiri tisuće na zakup oglasnog prostora u medijima.