Dok Trump i Iran pregovaraju, ova zemlja mogla bi odrediti budućnost cijene nafte

Dok Sjedinjene Države i Iran pregovaraju o trajnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i obnovi protoka bliskoistočne nafte, sljedeći potez na tržištu mogao bi ovisiti o zemlji koja nije za pregovaračkim stolom – Kini

Drugi najveći svjetski potrošač sirove nafte posljednjih je mjeseci uspio ublažiti posljedice rata u Iranu smanjenjem uvoza, korištenjem velikih zaliha i većim oslanjanjem na čiste izvore energije. Time je smanjen pritisak ne samo na kinesko gospodarstvo nego i na globalno tržište, piše CNN. Nakon više od tri mjeseca sukoba pojedini analitičari upozoravali su da bi cijena nafte mogla dosegnuti i 200 dolara po barelu. No unatoč velikim poremećajima u opskrbi, cijene su ostale znatno niže od tih prognoza. ‘Kina je odigrala ključnu ulogu u amortiziranju šoka za ostatak Azije, a time i za globalno gospodarstvo’, rekao je Daan Walter iz energetskog think tanka Ember. Brent, referentna svjetska nafta, u ponedjeljak je pao ispod 78 dolara po barelu zbog očekivanja da bi se trgovina kroz Hormuški tjesnac uskoro mogla normalizirati. Analitičari smatraju da će kineska politika i potrošnja ostati jedan od glavnih faktora za tržište bez obzira na brzinu ponovnog otvaranja tjesnaca.

Kineska ‘nevidljiva ruka’ Analitičari Société Généralea ističu da je rat u Iranu zahvatio oko 14 posto globalne opskrbe naftom, no cijene nisu zabilježile skok usporediv s ranijim velikim krizama. Kinu opisuju kao ‘nevidljivu ruku koja ponovno uravnotežuje tržište’ zahvaljujući mogućnosti da smanji uvoz za oko tri milijuna barela dnevno. Prema riječima Janiva Shaha iz Rystad Energyja, Kina je prije sukoba povećavala strateške zalihe koristeći povoljne isporuke ruske i iranske nafte. Danas raspolaže s više od milijardu barela u komercijalnim i strateškim rezervama, koje je počela koristiti još u svibnju. ‘Kina je godinama postavljala svojevrsni pod ispod cijena nafte. Ove godine taj se obrazac potpuno preokrenuo’, rekao je Shah. Peking je istodobno ograničio izvoz benzina i dizela kako bi osigurao domaću opskrbu, što je dodatno smanjilo interes rafinerija za kupnju sirove nafte na svjetskom tržištu. Elektrifikacija prometa Važnu ulogu ima i ubrzana elektrifikacija prometa. Otprilike svaki drugi novi automobil prodan u Kini danas je električni ili hibridni model. Prema procjenama Međunarodne agencije za energiju, kineski električni vozni park prošle je godine smanjio potrošnju nafte za oko milijun barela dnevno. ‘To je bilo iznimno važan sigurnosni ventil za globalno tržište sirove nafte’, rekao je David Fishman iz Lantau Groupa. Ipak, upozorava da se oslanjanje na postojeće zalihe ne može održavati unedogled. Ako cijene ponovno oslabe, Kina bi mogla nastaviti s gomilanjem rezervi.