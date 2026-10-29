Rusija otvara vrata okupiranog grada američkim novinarima. The Atlantic: 'Ono što ćete vidjeti je laž'

Rusija priprema posjet odabranih američkih novinara okupiranom ukrajinskom gradu Oleškom, u kojem je nakon više od četiri godine rata ostalo manje od 2000 stanovnika. Posjet se organizira u sklopu humanitarne operacije dogovorene uz posredovanje američke prve dame Melanije Trump, no američki časopis The Atlantic upozorava da bi Moskva mogla iskoristiti tu priliku kako bi svijetu prikazala uljepšanu sliku života pod ruskom okupacijom

Dok se priprema doprema pomoći i evakuacija civila, stanovnici koji su uspjeli pobjeći iz Oleškog opisuju godine nasilja, razaranja, nestašica hrane i lijekova te svakodnevnog straha od dronova i mina. U gradu koji je prije ruske invazije imao oko 24.000 stanovnika danas ih je, prema procjenama Bijele kuće, između 1700 i 2000, uglavnom starijih osoba. Među njima je i pedesetak djece. Grad Oleški nalazi se na lijevoj obali Dnjepra, nasuprot Hersonu, koji je pod ukrajinskom kontrolom. Ruske snage zauzele su ga početkom invazije u veljači 2022. godine, a njegov strateški položaj učinio ga je važnim dijelom bojišnice na jugu Ukrajine.

'Mine su pod nogama, dronovi iznad glava' Američka novinarka Zarina Zabrisky, koja od 2023. godine živi i izvještava iz Hersona, mjesecima istražuje humanitarnu katastrofu u Oleškom. Za The Atlantic razgovarala je s ljudima koji su pobjegli, ali i s onima koji su još uvijek ondje. Jedna od njezinih sugovornica je Ljudmila, koja je sa suprugom Andrijem ostala u gradu nakon dolaska ruskih snaga. Vjerovali su da okupacija neće dugo trajati i nisu željeli napustiti svoj dom. 'Oleški je pakao stvoren ljudskom rukom usred civiliziranog svijeta', napisala je Ljudmila novinarki, tražeći da joj se zbog sigurnosti rodbine ne objavljuje prezime. Kako je posvjedočila, ruski vojnici ubrzo su počeli pretraživati kuće, oduzimati dokumente i privoditi stanovnike. Tvrdi da su joj tijekom triju pretresa doma oduzeli ukrajinske putovnice te da su neki od njezinih susjeda bili ubijeni, pretučeni ili seksualno zlostavljani. Život je dodatno otežan u lipnju 2023. godine, kada je uništena brana hidroelektrane Kahovka, što je izazvalo katastrofalne poplave. Velik dio Oleškog završio je pod vodom, a gradska infrastruktura teško je oštećena. Ljudmila i Andrij vodu su tijekom ljeta skupljali od kiše, a zimi topili led. Nakon što im je u jednoj od borbi izbio požar na krovu, morali su napustiti kuću i preseliti se u napušteni dom u susjedstvu. Andrij se poslije teško razbolio. Kako vozila hitne pomoći više nisu dolazila u njihovu četvrt, Ljudmila ga je jednog jutra kolicima odvezla do bolnice. Ondje, međutim, nije bilo potrebnih lijekova ni goriva za generator, pa liječnici nisu mogli obaviti operaciju. Andrij je preminuo 2025. godine. Ni nakon njegove smrti Ljudmiline patnje nisu prestale. Tijekom zime voda se ledila u kantama unutar kuća, a hranu je tražila među zalihama napuštenih domova. Ulice su bile minirane, a dronovi su neprestano nadlijetali naselje. 'Mine su ispod vas, dronovi iznad vas. Smrt je posvuda, pod nogama i nad glavom', napisala je. Ljudmila je uspjela pobjeći ovog proljeća. Od ljudi koji su ostali doznaje da je potraga za hranom u međuvremenu postala gotovo nemoguća.

Vitaly, his wife, their son and cat fled Russian-occupied Oleshky six weeks ago, fearing starvation. After a grueling journey via Russia and Belarus, he described the town's desperate humanitarian situation https://t.co/vfDH6el7Of https://t.co/RFx3IIgq5L — Reuters (@Reuters) October 27, 2026

UN potvrdio tešku humanitarnu katastrofu Promatračka misija UN-a za ljudska prava u Ukrajini još je u lipnju objavila da su stanovnici Oleškog i okolnih naselja izloženi ozbiljnoj nestašici hrane, nedostatku medicinske pomoći, napadima dronovima i opasnosti od mina. Prema tadašnjim podacima UN-a, od početka 2026. u Oleškom i susjednoj Holoj Pristanji poginulo je najmanje 29 civila, a 54 su ozlijeđena. Najveći dio tih stradanja povezan je s napadima dronovima, no UN nije mogao pouzdano utvrditi odgovornost za svaki pojedinačni napad. Posljednja redovita dostava hrane u Oleški zabilježena je 26. svibnja. Od tada je opskrba bila vrlo ograničena, a stanovnici su se oslanjali na preostale zalihe i povremene pokušaje dostave pomoći. Ukrajinske snage u međuvremenu su pokušavale dostavljati hranu dronovima jer je cestovni pristup gradu postao iznimno opasan.