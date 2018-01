Dodik: U Republici Srpskoj gaji se domoljublje prema Srbiji, a ne prema BiH

Vodeći srpski političari u BiH izjavili su u ponedjeljak kako neće odustati od proslave Dana Republike Srpske (RS) koji je ustavni sud ocijenio nezakonitim, a predsjednik RS-a Milorad Dodik istaknuo je da u tome entitetu nemaju nikakvih domoljubnih osjećaja prema BiH nego prema Srbiji.

'Imamo pravo slaviti 9. siječanj i mi ćemo to činiti. RS je donijela zakon i njega nitko nije osporio. On važi. Oni koji ne uvažavaju to trebaju poštovati pravnu normu', rekao je Ivanić.



Za sutra je najavljen mimohod ulicama Banje Luke, no nejasno je hoće li biti angažirani pripadnici oružanih snaga BiH.