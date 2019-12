Dodik kaže da neće prihvatiti zakon o nijekanju genocida ako ga nametne međunarodni predstavnik

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je u petak kako predstavnici srpskog entiteta neće prihvatiti zakon o zabrani nijekanja genocida ukoliko ga nametne visoki međunarodni predstavnik Valentin Inzko, što je austrijski diplomat najavio kao mogućnost.

"Mi to odbacujemo, kao i prethodne odluke koji su donosili visoki predstavnici, jer to nije u skladu s Daytonskim sporazumom. To je međunarodni kriminal i nasilje", rekao je Dodik upitan o Inzkovoj najavi uporabi ovlasti da nametne zakon o nijekanju genocida.

Dodik je pojasnio kako bi takvi potezi međunarodne uprave predstavljali nezakonito i protudaytonsko ponašanje, te je pozvao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH da se "pokupi i ode ako već nema što raditi u BiH".