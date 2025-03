Dodik: Čović me je razočarao, ali mi ovo radimo zbog Hrvata, ne HDZ-a

Čović je istaknuo kako se ustav i zakoni moraju poštovati a oni koji rade protivno ne mogu biti partneri čime je aludirao na Dodikove postupke.

"Ovo što Dragan Čović pokušava uraditi to je njegova stvar... Nikada nisam ni očekivao da prati to što mi radimo", izjavio je na to Dodik.

Kazao je kako vjeruje da će Čović sada iskoristiti priliku kako bi s bošnjačkom stranom ispregovarao izmjene izbornog zakona a Bošnjaci će "morati popustiti".