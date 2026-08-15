Djevojka nestala u požaru: Suprug stigao u Hrvatsku, obitelj dala DNK uzorke

Nakon što joj se tijekom požara u četvrtak, 13. kolovoza, izgubio svaki trag, njezina obitelj odmah se uključila u potragu i stupila u kontakt s hrvatskim službama. Članovi obitelji dostavili su DNK uzorke, dok se Draganin suprug uputio prema Hrvatskoj kako bi bio u kontaktu s nadležnim službama i pokušao doznati što se dogodilo njegovoj supruzi, objavio je BL Portal.

Udaljila se od automobila tijekom bijega od vatre

Prema dosad objavljenim informacijama, Dragana se tijekom požara nalazila u automobilu s još dvije osobe. Dok su pokušavali pobjeći pred vatrenom stihijom, u jednom se trenutku udaljila od vozila i nakon toga joj se izgubio svaki trag. Jedna osoba koja je bila u automobilu teško je ozlijeđena.

U potragu za nestalom ženom uključili su se policija i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, a pretraživano je područje oko mjesta na kojem je posljednji put viđena. Policija je objavila i njezinu fotografiju te pozvala građane da dojave informacije koje bi mogle pomoći u potrazi.

Pronađeno tijelo, čeka se službena identifikacija

U međuvremenu je na požarištu u Stanićima pronađeno tijelo ženske osobe. Prema neslužbenim informacijama iz izvora bliskih istrazi, najvjerojatnije je riječ o nestaloj 34-godišnjakinji. Tijelo je pronađeno nedaleko od područja na kojem se Dragana nalazila prije nego što se udaljila od automobila.

Ipak, službena potvrda identiteta još se čeka. Konačan odgovor trebali bi dati obdukcija i analiza DNK uzoraka. Prema dosad dostupnim informacijama, Dragana je jedina osoba čiji je nestanak prijavljen nakon požara na tom području.

Ranije se tragalo i za 65-godišnjom ženom, no ona je naknadno pronađena živa u bolnici.