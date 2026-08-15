STABILNO SU

Troje stradalih u omiškom požaru i dalje na respiratoru

L. F./Hina

15.08.2026 u 11:33

Posljedice požara kod Omiša
Posljedice požara kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju je nepromijenjeno u odnosu na prethodni dan kada su zaprimljeni, izvijestili su u subotu iz tog KBC-a

Dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata, te nisu utvrđene dodatne ozljede osim opeklina.

Pacijenti su i dalje smješteni na Jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija, stoji u priopćenju.

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