Troje stradalih u omiškom požaru i dalje na respiratoru

Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC Split u KBC Sestre milosrdnice na Kliniku za traumatologiju je nepromijenjeno u odnosu na prethodni dan kada su zaprimljeni, izvijestili su u subotu iz tog KBC-a
Dodatnom dijagnostikom utvrđena je inhalacijska ozljeda u svih pacijenata, te nisu utvrđene dodatne ozljede osim opeklina.
Pacijenti su i dalje smješteni na Jedinici intenzivnog liječenja, i dalje su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija, stoji u priopćenju.