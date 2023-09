Divlje svinje u Zagrebu: Iz lovačkog saveza imaju savjet za građane, ali i vlast

Kaže kako divlje svinje izbjegavaju ljude te da nisu opasnost. No, koje je rješenje? 'Teško je reći koje je rješenje. I u drugim europskim gradovima imate divljih svinja. Berlin već godinama vodi borbu s tim, kao i Rim', istaknuo je Budor.

'Rješenje je da ih se ne dira i ne uznemirava. Da ih se na neki način pokuša izvući iz grada – što hranom, što nekakvim laganim potiskivanjem koliko je to moguće s obzirom na prometnice. Grad ima sluha, bilo je pokušaja. Još nismo došli do realizacije. Vjerojatno se čekalo da će to rješavati samo po sebi, a nažalost neće. Morat će biti više edukacije ljudi, ali i edukacije službi koje mogu gradskim radom doprinijeti da se to smanji', zaključio je Budor.