Direktor CIA-e susreo se s vođom talibana u Kabulu

Američki predsjednik Joe Biden u ponedjeljak je poslao čelnika CIA-e da se sastane s čelnikom talibana, rekla su u utorak dva američka izvora

"Ako mislite da bilo koja država u središnjoj Aziji ili negdje drugdje želi postati odredište kako bi Amerikanci mogli ostvariti svoje inicijative...s umnjam da to ikome treba", izjavio je Lavrov tijekom posjeta Mađarskoj.

Biden je prošli tjedan objavio da bi američki vojnici mogli ostati u Afganistanu nakon isteka roka idući tjedan kako bi do kraja izveli evakuaciju stanovnika.

"To je crvena linija. Američki predsjednik objavio je da će se 31. kolovoza povući sve njihove vojne snage. Ako produlje rok to znači da se produljuje okupacija, premda to nije potrebno", rekao je u ponedjeljak predstavnik talibana u Dohi.

Američka vlada u ponedjeljak je objavila da će Biden unutar iduća 24 sata odlučiti o zahtjevu o produženju roka, na što ga pozivaju države poput Velike Britanije, Francuske i Njemačke, članice skupine G7 koja će u utorak sa SAD-om održati virtualni sastanak na vrhu, a koje upozoravaju Washington da im treba još vremena za evakuaciju.

Visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava u utorak je rekla da je primila vjerodostojna izvješća o ozbiljnim zločinima talibana u Afganistanu, uključujući pogubljenja bez suđenja, kršenja ženskih prava i ograničavanje prosvjeda protiv njihove vladavine.

Michelle Bachelet nije u govoru pred Vijećem za ljudska prava iznijela više detalja o egzekucijama, ali je forum u Ženevi pozvala da uspostavi mehanizam kojim će se podrobnije nadzirati djelovanje talibana.

Upozorila je da je odnos talibana prema ženama "fundamentalna crvena linija“.

Nasir Ahmad Andiša, afganistanski diplomat iz vlade odbjegle iz Kabula, pozvao je talibane na odgovornost, opisujući "neizvjesnu i strašnu“ situaciju u kojoj milijuni strahuju za svoje živote.

Neovisni UN-ovi stručnjaci za ljudska prava su u odvojenom priopćenju upozorili da velik broj ljudi strahuje od osvete jer talibani "nastavljaju od vrata do vrata pregledavati domove“. "Već stižu izvješća o pretresima, uhićenjima, zlostavljanjima i zastrašivanjima, kao i zapljenama imovine i osvetama“, kazali su.