Diplomati od Čovića i Izetbegovića zatražili rješenje problema izbora u Mostaru

Posebni izaslanik State Departmenta za zapadni Balkan Matthew Palmer je zajedno sa skupinom zapadnih diplomata akreditiranih u Bosni i Hercegovini u srijedu u Sarajevu zatražio od čelnika HDZ BiH Dragana Čovića i Stranke demokratske akcije (SDA) Bakira Iztebegovića da hitno pronađu rješenje kojim bi se omogućila provedba izbora za lokalna tijela vlasti u Mostaru

Pri tom su podsjetili kako je Europski sud za ljudska prava u svojoj presudi o izborima u Mostaru iz studenog jasno stavio do znanja da je parlament BiH odgovoran za rješavanje ovog zastoja.



Ocjena je kako je izravna odgovornost pri tome na HDZ BiH i SDA kao na dvije stranke koje su značajno zastupljene u parlamentu i koje imaju snažnu bazu u Mostaru. Zapadni diplomati stoga od Čovića i Izetbegovića očekuju pronalaženje prihvatljivog rješenja koje se može pretvoriti u zakon prije raspisivanja općinskih izbora predviđenih za listopad naredne godine.

Izbori se u tom slučaju moraju raspisati najkasnije u svibnju 2020. a nakon toga nije moguće mijenjati Izborni zakon.

Predstavnici međunarodne zajednice izrazili su spremnost podržati lokalne inicijative kojima se nastoji doći do kompromisnog rješenja kojim bi se građanima Mostara ponovo osiguralo pravo glasa i kojim bi se odgovorilo na kršenja utvrđena presudama Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda BiH i kojim bi se Mostar održao kao jedinstveni, multietnički grad, navedeno je u priopćenju.

Lokalnih izbora u Mostaru nije bilo od 2008. jer je nakon toga Ustavni sud BiH donio pravorijek po kojemu izborna pravila koja su tada vrijedila nisu sukladna Ustavu pa je naložio njihovu izmjenu no HDZ BiH i SDA kao stranke koje od rata neprestano imaju većinu u gradskim tijelima vlasti nikada nisu uspjele usuglasiti moguće nove izborne modele.

HDZ je do sada nudio model po kojemu bi cijeli Mostar bio jedna izborna jedinica no SDA to ne želi prihvatiti jer bi Bošnjaci bili preglasani.