Vlada FBiH ima brojne primjedbe na ponovno pokretanje proizvodnje u Aluminiju, evo i zašto

Vlada Federacije BiH izrazila je u četvrtak spremnost nastaviti pregovore o prodaji svoga udjela u posrnuloj mostarskoj kompaniji Aluminiju s izraelsko-kineskom grupacijom na čiju je ponudu, upućenu prošloga mjeseca, iskazala više prigovora.

Nakon sjednice sjednici Vlade FBiH održane u Mostaru resorni ministri energetike, industrije i rudarstva Nermin Džindić izjavio je kako je Vlada ovlastila premijera Fadila Novalića da nastavi pregovore. Po njegovim riječima postoji 10 prijepornih točaka o kojima je potrebno dodatno pregovarati. Pojasnio je kako je izraelsko-kineska grupacija zatražila jamčenje cijene električne energije, te druge povlastice, što po Vladi nije izvedivo.

"Tražili su da cijena električne energije bude fiksna u iznosu od 40 eura po megavatsatu u razdoblju od 10 godina, a Vlada FBiH to ne može jamčiti jer se cijena formira na osnovu tržišta", rekao je Džindić. Po njegovim riječima tražena je i pomoć na ukidanje određenih naknada na prijenos električne energije i druge naknade, čega ih Vlada također ne može osloboditi. Sastanak između predstavnika Vlade FBiH i M.T. Abraham Grupe iz Izraela, China Machinery Engineering Corporation (CMEC), te China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering & Construction Co., Ltd. (NFC) održan je sredinom listopada nakon čega je dostavljena ponuda Vladi kao pojedinačnom najvećem vlasniku.